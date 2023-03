Si accendono le luci sulla prevenzione in nefrologia per il benessere dei reni nella Giornata mondiale del rene del 9 marzo 2023.

Per l'occasione, i maggiori monumenti d'Italia saranno illuminati a giorno come attività di sensibilizzazione sui temi e i problemi nefrologici. Un'attività che coinvolgerà anche le farmacie, le prime deputate alla divulgazione di questo evento attraverso opuscoli formativi e anche attraverso la competenza propria dei farmacisti, sempre in prima linea con i pazienti.

Nefrologia: screening gratis sui reni e patologie correlate

Il prossimo 9 marzo 2023 si svolgerà la Giornata mondiale del rene, un appuntamento annuale che conta centinaia di eventi e possibilità di screening in tutto il mondo. L'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza sulle patologie nefrologiche al fine di assumere comportamenti preventivi e capacità di valutare i fattori di rischio per sviluppare e adottare buone pratiche per convivere con una malattia renale.

A fare il punto è il dottor Massimo Morosetti, attuale Presidente FIR e già Direttore del Reparto di Nefrologia dell'Ospedale Giovan Battista Grassi di Roma. Sulle pagine dell'Ansa, ha dichiarato l'importanza di giungere, attraverso lo screening, a diagnosi sempre più precoci (ossia per individuare patologie al loro primissimo stadio di sviluppo e che sia possibile trattare precocemente con un maggiori possibilità di successo).

Per agevolare tale precocità nella diagnosi nell'ottica di una maggiore salute e benessere, le postazioni di screening del 9 marzo saranno collocate da nord a sud, anche immediatamente fuori dagli ospedali, all'interno delle palestre che hanno aderito alla campagna di prevenzione e nei centri di accoglienza Caritas. Negli maggiori ospedali italiani nei dipartimenti di nefrologia o presso i centri dialisi, inoltre, sarà l'occasione dell'iniziativa "Porte aperte in Nefrologia", dove sarà possibile farsi misurare la pressione sanguigna o valutare le proprie urine.

In alcune città come Napoli, poi, sarà possibile parlare di prevenzione anche in alcune scuole che hanno aderito a progetti pilota nel settore del Benessere e della Salute. In altre, come Rovigo, saranno i centri commerciali a fare divulgazione con eventi specifici e mirati a diffondere consapevolezza sulle best practices da adottare per il buon funzionamento renale nel quadro complessivo della salute della persona.

Le 8 regole d'oro in nefrologia per la salute dei reni

Sul sito della Giornata Mondiale del Rene si trovano ben visibili le cosiddette "Regole d'Oro" per la Salute renale. A proposito di esse, Stefano Bianchi, Presidente della Sin, ha messo l'accento su che cosa sia giusto e salutare fare per mantenere in salute questi organi, citando i punti più importanti delle buone pratiche.

Mantenersi in forma e fare attività fisica coerente con il proprio stato di salute Controllare i valori di zucchero nel sangue Controllare la pressione del sangue Seguire una dieta sana ed equilibrata, ricca in nutrienti nobili Idratarsi correttamente, mantenendo un corretto e regolare apporto di liquidi Non fumare Non assumere farmaci se non su indicazione del medico Mantenere sempre sotto controllo la funzione renale in caso di uno o più dei fattori di rischio.

La Giornata mondiale del rene del prossimo 9 marzo si colloca in un quadro di prevenzione attiva per la salvaguardia della salute e del benessere, considerando che le stime riguardano 5 milioni di italiani colpiti in forma più o meno severa da patologie nefrologiche croniche. A promuovere tale Evento in Italia sono la Fondazione Italiana del Rene (Fir) e la Società Italiana di Nefrologia (Sin).