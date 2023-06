La fibromialgia è una malattia cronica molto diffusa, la cui diagnosi viene spesso fatta tardivamente e in modo errato con conseguenze negative sui pazienti. L'Associazione italiana sindrome fibromialgica e Cittadinanzattiva Molise hanno concordato un protocollo d'intesa con l'obiettivo di garantire percorsi di cura e diagnosi precoce e corretta per i pazienti con questa patologia, migliorando la loro qualità di vita e sensibilizzando la società sulla particolarità di questa malattia.

La fibromialgia: definizione e sintomi

La fibromialgia è una malattia cronica che causa dolore muscolo-scheletrico diffuso, stanchezza cronica e altri problemi che influenzano, purtroppo in modo debilitante, la qualità della vita di chi ne soffre.

La malattia interessa principalmente le donne in età fertile, ma non è raro che esordisca anche negli uomini e negli anziani. Spesso è associata a vari problemi di Salute, come l'ansia, la depressione, l'insonnia e la disfunzione cognitiva. Viene definita una sindrome per la varietà e quantità di sintomi che presenta nel suo decorso

La diagnosi precoce della fibromialgia è spesso difficile perché i sintomi sono simili a quelli di altre patologie e non è rilevabile da esami di laboratorio. Finora si pratica per esclusione di altre patologie e con l'esame dei tender point. Ci sono medici che non conoscono ancora bene la malattia e spesso non riescono a riconoscere i sintomi classici. Di conseguenza, la malattia talvolta viene diagnosticata in ritardo o spesso non viene diagnosticata affatto, da ciò deriva un conseguente trattamento non adeguato.

L'accordo tra Cittadinanzattiva Molise e l'Associazione italiana sindrome fibromialgica

L'Associazione italiana sindrome fibromialgica e Cittadinanzattiva Molise hanno concordato un protocollo d'intesa volto a sostenere le persone che soffrono di questa malattia debilitante. L'accordo prevede una serie di iniziative, tra cui la promozione di campagne informative a riguardo, il coinvolgimento dei medici nella diagnosi precoce della malattia e la diffusione di informazioni utili su come gestire la malattia e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

L'accordo siglato aiuterà a capire meglio la fibromialgia e le difficoltà legate alla diagnosi e al trattamento. Sarà possibile, inoltre, prevenire l'insorgere della malattia con la promozione di uno stile di vita sano, razionale e sostenibile. Gli sforzi del protocollo d'intesa inoltre permetteranno la ricerca di cure migliori e ulteriori trattamenti per la cura della fibromialgia.