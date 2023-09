Nel cuore dell'Oregon, il primo centro di assistenza autorizzato negli Stati Uniti d'America per la somministrazione della psilocibina sta affrontando una sfida senza precedenti: smaltire una lista d'attesa di circa 3.000 persone. Essa comprende individui che soffrono di depressione, disturbi da stress post-traumatici e altre patologie legate alla salute mentale. La psilocibina, una sostanza contenuta in alcuni funghi allucinogeni, sembra offrire una luce di speranza per coloro che lottano con queste condizioni, nonostante rimanga illegale nella maggior parte degli Stati Uniti.

La terapia con Psilocibina: una breve panoramica

La psilocibina è una sostanza psicoattiva presente in vari tipi di funghi allucinogeni. Negli ultimi decenni, la psilocibina ha attirato l'attenzione della comunità scientifica per il suo potenziale terapeutico nella gestione dei disturbi mentali. Nel 2018, infatti. la Food and Drug Administration (Fda) ha definito la psilocibina una "terapia rivoluzionaria," aprendo la strada a ricerche più approfondite su questa sostanza.

La terapia con psilocibina coinvolge l'assunzione controllata della sostanza in un ambiente sicuro e supervisionato da professionisti sanitari qualificati. Durante questa esperienza, i pazienti possono sperimentare forti effetti psichedelici, tra cui percezioni alterate, pensieri profondi e un senso di connessione con il proprio sé interiore.

Questi effetti possono durare diverse ore.

L'Epic Healing Eugene, situato in Oregon, è stato il primo centro di assistenza autorizzato in America ad offrire la psilocibina come parte della terapia. La struttura è stata fondata con l'obiettivo di fornire ai pazienti un ambiente sicuro in cui sperimentare questa terapia promettente.

Tuttavia la crescente domanda di psilocibina ha portato a una lista d'attesa di dimensioni straordinarie, con circa 3.000 persone in attesa di trattamento.

La Psilocibina secondo la Fda

Quest'estate, la Fda ha ulteriormente supportato questa direzione pubblicando linee guida per i ricercatori impegnati in studi clinici con farmaci psichedelici.

Questo segnala un cambiamento significativo nella percezione della psilocibina da parte delle autorità sanitarie. All'Epic Healing Eugene, i pazienti vengono accolti in un ambiente appositamente progettato per la somministrazione della psilocibina. Le postazioni comprendono materassi, tè alla psilocibina, campanelli eolici e scacciapensieri.

Gli adulti sopra i 21 anni possono sperimentare la sostanza senza la necessità di una prescrizione medica e rimangono sotto la supervisione di professionisti per circa sei ore. Gli effetti della psilocibina possono variare da persona a persona, ma la maggior parte dei pazienti riporta esperienze positive.

Il potenziale della Psilocibina sul cervello e sulla salute mentale

Secondo i sostenitori dei funghi allucinogeni, la psilocibina potrebbe avere un impatto significativo sul cervello e sulla Salute mentale. Si ritiene che questa sostanza possa alterare la modalità in cui il cervello si organizza, aiutando chi la assume a sviluppare nuovi atteggiamenti e a superare i problemi di natura mentale. Tuttavia, non tutti sono concordi su questa prospettiva.

Nonostante l'entusiasmo per la psilocibina come potenziale strumento terapeutico, ci sono anche voci discordanti. L'Oregon Psychiatric Physicians Association si è opposta alla sua legalizzazione nel 2020, sostenendo che la psilocibina potrebbe non essere sicura e che potrebbe creare promesse fuorvianti per chi lotta con le malattie mentali. Queste preoccupazioni sollevano importanti questioni sulla sicurezza e sull'efficacia della terapia con psilocibina.