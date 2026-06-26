L'Ospedale CTO di Napoli ha recentemente introdotto un innovativo "percorso calore", una misura strategica volta a proteggere i pazienti più vulnerabili durante i periodi di ondate di calore intense. Questa iniziativa, prontamente annunciata dalla direzione della struttura ospedaliera, è stata concepita per offrire un'assistenza mirata e un monitoraggio costante a coloro che presentano un rischio elevato di complicanze legate alle alte temperature. Tra i beneficiari primari di questo protocollo rientrano gli anziani, gli individui affetti da patologie croniche e tutti i pazienti fragili che necessitano di cure e attenzioni particolari in condizioni climatiche estreme, garantendo loro maggiore sicurezza e benessere.

Dettagli del percorso attivato

Il "percorso calore" implementato dal CTO prevede una serie articolata di misure sia organizzative che cliniche, tutte finalizzate a garantire la massima sicurezza dei pazienti durante i periodi caratterizzati da temperature ambientali particolarmente elevate. A tal fine, il personale sanitario dell'ospedale è stato oggetto di una formazione specifica e approfondita, mirata a consentire il riconoscimento tempestivo dei sintomi associati al colpo di calore e a facilitare l'intervento immediato attraverso l'applicazione di protocolli clinici ben definiti e standardizzati. Tra le azioni chiave previste dal protocollo vi è la sorveglianza attiva e continua dei pazienti ricoverati, un elemento cruciale per intercettare precocemente qualsiasi segnale di disagio.

Inoltre, la struttura ha predisposto ambienti climatizzati all'interno dei reparti, creando oasi di sollievo dal caldo per i degenti.

Il direttore sanitario del CTO, Antonio d'Amore, ha sottolineato l'importanza cruciale della prevenzione, dichiarando che "la prevenzione è fondamentale per evitare complicanze legate alle alte temperature, soprattutto nei soggetti più deboli". Questa affermazione evidenzia l'approccio proattivo dell'ospedale nel tutelare la salute dei suoi assistiti. Il "percorso calore" non si limita all'assistenza intra-ospedaliera, ma include anche la distribuzione capillare di materiale informativo dettagliato, utile per sensibilizzare e fornire consigli pratici ai pazienti e ai loro familiari.

Un altro aspetto fondamentale è la collaborazione sinergica con i servizi sociali territoriali, essenziale per assicurare la continuità dell'assistenza domiciliare ai pazienti una volta dimessi, garantendo che il supporto non si interrompa al di fuori delle mura ospedaliere.

Il ruolo strategico del CTO di Napoli

Il CTO di Napoli si conferma come una delle principali e più importanti strutture ospedaliere del capoluogo campano, vantando una specializzazione di eccellenza nel campo dell'ortopedia e della traumatologia. L'ospedale è parte integrante dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, un polo sanitario di riferimento che comprende altri presidi sanitari cittadini di rilievo. La missione primaria del CTO è quella di erogare assistenza sanitaria di alta qualità, ponendo un'attenzione particolare e costante alle esigenze specifiche dei pazienti fragili e di quelli considerati a rischio, in linea con i più elevati standard di cura e umanità.

La struttura è equipaggiata con reparti altamente specializzati e dispone di un pronto soccorso attivo ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni su sette, assicurando così una capacità di risposta tempestiva ed efficace a qualsiasi tipo di emergenza sanitaria. L'attivazione del "percorso calore" si inserisce in questo contesto di impegno costante, rappresentando un'ulteriore e significativa iniziativa nell'ambito delle politiche di prevenzione e di tutela della salute pubblica promosse attivamente dall'ospedale. Questo protocollo rafforza l'impegno del CTO nel garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti i suoi pazienti, specialmente in condizioni climatiche avverse.