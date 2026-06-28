Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno condotto un'operazione significativa nel sud del Libano, culminata nella distruzione di una vasta infrastruttura sotterranea appartenente a Hezbollah. L'intervento, battezzato 'Sof Pasuk' (che significa "Fine del capitolo"), si è svolto nell'area del villaggio di Majdal Zoun. Questa imponente struttura, come reso noto dall'ufficio del premier Benjamin Netanyahu, si estendeva per oltre duecento metri di lunghezza e raggiungeva una profondità superiore ai venticinque metri sotto il livello del suolo.

All'interno di questo sito sotterraneo sono stati rinvenuti un significativo numero di armamenti, descritti come centinaia di armi, e diversi pozzi di lancio.

Tali dispositivi erano chiaramente predisposti per essere utilizzati in attacchi diretti contro il territorio dello Stato di Israele e la sua popolazione civile. La natura e la quantità del materiale bellico evidenziano la minaccia potenziale che l'infrastruttura rappresentava.

Prima dell'esecuzione di questa operazione di distruzione, Israele ha provveduto a informare preventivamente le autorità degli Stati Uniti e il rappresentante americano accreditato in Libano. Questa comunicazione sottolinea l'importanza strategica dell'intervento e la necessità di un coordinamento internazionale in un contesto regionale delicato.

L'infrastruttura strategica di Hezbollah

L'infrastruttura sotterranea distrutta era, per sua stessa natura e configurazione, destinata a finalità terroristiche.

Rappresentava un elemento strategico cruciale per le operazioni di Hezbollah nella regione meridionale del Libano. La sua notevole profondità e l'estensione orizzontale, superiore ai duecento metri, sono indicatori della complessità ingegneristica e della considerevole capacità logistica impiegata dall'organizzazione per la sua realizzazione e mantenimento nel sud del Libano.

La scoperta di numerosi pozzi di lancio all'interno del sito conferma in modo inequivocabile la sua destinazione all'esecuzione di operazioni offensive contro Israele. Questo dettaglio rafforza la percezione della minaccia imminente e giustifica l'azione intrapresa dalle forze israeliane per neutralizzarla.

Majdal Zoun: contesto geografico e tensioni regionali

Il villaggio di Majdal Zoun, teatro di questa operazione, è situato strategicamente nel sud del Libano. Si trova in un'area che è storicamente caratterizzata da una presenza significativa di infrastrutture legate a Hezbollah. Il villaggio, che conta circa 3.000 abitanti, è parte del distretto di Tiro, nella regione meridionale del Paese.

La posizione di Majdal Zoun è particolarmente rilevante per la sua vicinanza alla linea di demarcazione tra Libano e Israele. Questa prossimità ha reso l'area un frequente scenario di episodi di tensione e scontri negli ultimi anni, rendendo la distruzione di tale infrastruttura un evento con potenziali ripercussioni sulla stabilità regionale.