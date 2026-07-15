Da oggi Acqualagna può contare su un nuovo Punto Salute. La struttura, inaugurata nel comune della provincia di Pesaro Urbino, è operativa e rappresenta un nuovo tassello del piano di rafforzamento della sanità territoriale promosso dall'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Pesaro Urbino, con l'obiettivo di rendere i servizi sanitari sempre più accessibili ai cittadini.

Un centro diagnostico integrato con la telemedicina

Il nuovo presidio è stato progettato come un centro diagnostico di base, dotato di strumentazioni tecnologicamente avanzate e integrato con le moderne piattaforme di telemedicina.

All'inaugurazione erano presenti l'assessore alla Sanità della Regione Marche, Paolo Calcinaro, e l'assessore all'Edilizia sanitaria, Francesco Baldelli.

I servizi disponibili

"Questa inaugurazione conferma la bontà della nostra strategia per una sanità che va incontro ai bisogni reali del territorio", ha dichiarato il direttore generale dell'Ast Pesaro Urbino, Alberto Carelli. "Ad Acqualagna, i cittadini hanno ora a disposizione un presidio dove effettuare elettrocardiogrammi, Holter cardiaco e pressorio, spirometrie, dermatoscopie, oltre a terapie iniettive, medicazioni complesse e il monitoraggio dei parametri ematochimici. Grazie alla refertazione a distanza, valorizziamo la figura dell'infermiere di famiglia e comunità nella gestione delle patologie croniche, garantendo un accesso facilitato e di alta qualità alle prestazioni essenziali."

L'apertura del Punto Salute di Acqualagna segue quella recentemente avviata a San Costanzo e rientra nel cronoprogramma dell'Ast per il consolidamento della rete sanitaria provinciale.

Il progetto comprende anche gli ambulatori infermieristici già attivi a Monteporzio, Calcinelli e Mombaroccio, mentre sono previste nuove sedi nei comuni di Borgo Pace e Fermignano.

Il commento del sindaco

Per il sindaco di Acqualagna, Pier Luigi Grassi, "l'apertura di questo Punto Salute rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra comunità e una risposta concreta alla richiesta di servizi sanitari di prossimità. Come Amministrazione abbiamo creduto fortemente in questo progetto, collaborando in prima linea per mettere a disposizione locali idonei, moderni e accoglienti".

La rete sanitaria del territorio

"Mattone su mattone - ha spiegato l'assessore Baldelli - stiamo lavorando per restituire ai cittadini dell'entroterra il diritto alla salute, superando la desertificazione sanitaria provocata da scelte del passato che ha finito per intasare anche i grandi ospedali della costa.

Il Punto Salute inaugurato oggi ad Acqualagna, con la presenza di medici e infermieri per prestazioni di base come elettrocardiogrammi, Holter e cure ambulatoriali veloci, si inserisce in una rete diffusa e policentrica. Penso alla vicina Farmacia dei Servizi e al nuovo presidio sanitario di Cagli, un investimento da 15 milioni di euro a meno di dieci chilometri da qui. Questa visione si integra con la rete dei servizi ospedalieri e territoriali in tutta la provincia: i nuovi poli d'emergenza a Urbino e Fano con pronti soccorso, sale operatorie e terapie intensive rinnovate, la riqualificazione di Pergola, il nuovo ospedale di Pesaro e i progetti su Fossombrone e Sassocorvaro."

Con l'apertura di Acqualagna, la rete dei Punti Salute comprende anche le sedi già operative di Sassocorvaro, Piandimeleto, Belforte all'Isauro, Montecerignone, San Costanzo, Frontino e Lunano, oltre agli ambulatori infermieristici attivi nei comuni di Monteporzio, Calcinelli e Mombaroccio.