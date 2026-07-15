All’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, è stato reintrodotto il sistema ZeroCoda per l’accesso ai prelievi. Il servizio, tornato operativo dopo diversi anni di interruzione, consente ai cittadini di programmare e prenotare in anticipo l’orario esatto del proprio esame, migliorando così la gestione dei flussi di pazienti e riducendo i tempi di attesa.

Attualmente, su una media che supera i cento prelievi giornalieri complessivi, circa quindici vengono effettuati tramite il percorso ZeroCoda. L’Azienda Sanitaria Locale ha evidenziato come una fetta importante di utenti stia già usufruendo di questa corsia preferenziale, confermando la semplicità, la collaudata efficacia e il perfetto funzionamento del sistema.

L’obiettivo è estendere questa modalità di prenotazione a un numero sempre maggiore di utenti, puntando su comfort, sicurezza e risparmio di tempo.

Funzionamento e vantaggi del sistema ZeroCoda

ZeroCoda è una soluzione digitale innovativa che permette ai pazienti di scegliere e prenotare in modo personalizzato l’orario del prelievo, evitando le tradizionali code e le lunghe attese in sala. Il sistema, già testato in passato, è stato ripristinato per rispondere alle esigenze di una gestione più efficiente dei servizi sanitari e per migliorare l’esperienza complessiva degli utenti.

Il centro prelievi e le nuove modalità di accesso

Il centro prelievi dell’ospedale Santo Spirito offre ai cittadini la possibilità di effettuare esami di laboratorio su prenotazione.

Questa modalità consente di organizzare meglio i flussi di utenti, ridurre i tempi di attesa e garantire maggiore sicurezza sia per i pazienti che per il personale sanitario. La digitalizzazione dei servizi rappresenta un passo importante verso una sanità più accessibile ed efficiente per la comunità di Casale Monferrato.