È stata presentata a Palermo l’iniziativa “Dentisti d’agosto”, un progetto volto a facilitare l’accesso alle cure odontoiatriche non rinviabili per cittadini e turisti durante il mese di agosto. L’iniziativa, promossa dalla sezione provinciale dell’Associazione Italiana Odontoiatri (Aio) in collaborazione con Federalberghi e le farmacie, è stata illustrata il 16 luglio 2026 presso Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei Medici di Palermo.

L’obiettivo principale è ovviare alla tradizionale chiusura di molti studi dentistici nel periodo estivo, garantendo così assistenza.

Attualmente, 28 studi odontoiatrici hanno già aderito, e il numero è in crescita. L’elenco completo degli studi Aio aperti a Palermo e provincia, con recapiti, indirizzi, date e orari di disponibilità, sarà consultabile attraverso un Qr code dedicato e un link a un foglio Google. Le locandine con il Qr code verranno distribuite capillarmente negli ambulatori dei medici di medicina generale, nelle farmacie e nelle strutture ricettive del territorio.

Un supporto essenziale per la salute in estate

Giuseppe Gariffo, presidente della sezione di Palermo dell’Aio, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa come strumento per tutelare la salute sia dei residenti che rimangono in città, sia delle migliaia di turisti presenti.

“Di fronte a un’eventuale emergenza odontoiatrica, ci si potrebbe trovare in difficoltà sulla scelta dello studio a cui rivolgersi”, ha spiegato Gariffo, evidenziando come il progetto offra una soluzione concreta a tale problematica.

Il sostegno delle farmacie è un pilastro fondamentale. Emanuele Siaugura, farmacista e consigliere dell’ordine, ha definito il progetto “lodevole e arguto”, poiché “favorirà l’accesso alle cure di cittadini e turisti”. Anche Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo, ha ribadito l’impegno nell’accoglienza turistica, che include la cura dell’esperienza del visitatore “anche quando si presenta un’emergenza sanitaria”, con l’obiettivo di far sentire ogni ospite “sicuro, assistito e accolto”.

L'impegno delle istituzioni per l'assistenza odontoiatrica

L’Ordine dei Medici di Palermo, che ha ospitato la presentazione, svolge un ruolo cruciale nella tutela della salute pubblica e nella garanzia della qualità delle cure mediche e odontoiatriche sul territorio. L’Associazione Italiana Odontoiatri (Aio), promotrice dell’iniziativa, si dedica alla rappresentanza degli odontoiatri italiani, promuovendo la formazione, l’aggiornamento professionale e la tutela della professione.

Toti Amato, presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo, ha evidenziato la gravità di un mal di denti nei mesi estivi, quando la reperibilità dei medici può essere ridotta. “L’odontoiatra è un medico che si occupa del cavo orale e non trovarlo amplifica il problema”, ha affermato Amato, concludendo che l’iniziativa “va verso la salute dei cittadini, che adesso potranno conoscere facilmente gli studi aperti”.