La Regione Piemonte ha ottenuto un'importante promozione nel monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) per il 2024, superando la soglia di sufficienza in tutte le macroaree esaminate. I risultati, diffusi dal ministero della Salute, confermano l'efficacia delle politiche sanitarie regionali e la capacità della regione di garantire prestazioni fondamentali ai propri cittadini.

Piemonte: risultati eccellenti nel monitoraggio Lea 2024

Nel dettaglio, la Regione Piemonte ha conseguito punteggi elevati: 95 nell'area prevenzione, 90 nell'area distrettuale e 87 nell'area ospedaliera.

Questi valori superano ampiamente la soglia minima di 60 punti, stabilita per garantire un'adeguata erogazione delle prestazioni. È importante sottolineare che la maggior parte delle regioni italiane ha raggiunto o superato tale soglia in ogni macroarea, con le sole eccezioni di Calabria, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano.

Il sistema di garanzia e i suoi indicatori chiave

Il monitoraggio si basa sugli indicatori Core del nuovo sistema di garanzia, operativo dal gennaio 2020. Questo complesso framework include 88 indicatori complessivi, ripartiti tra le tre macroaree principali, i singoli Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) e i percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali (Pdta). L'obiettivo primario è verificare l'effettiva capacità delle amministrazioni regionali di assicurare ai cittadini l'accesso a servizi sanitari fondamentali, coprendo aspetti cruciali come la prevenzione delle malattie, l'efficienza dei servizi territoriali e la qualità dell'assistenza ospedaliera.

L'impegno della Regione Piemonte per i Lea

L'impegno della Regione Piemonte nell'implementazione e nel monitoraggio dei Lea è stato ribadito dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 22 giugno 2026. Questo atto conferma l'adesione della regione agli standard e agli indicatori definiti a livello nazionale, riconoscendo la valutazione dei Lea come uno strumento chiave per orientare le future politiche sanitarie e per un costante miglioramento della qualità dei servizi offerti alla popolazione.

La struttura sanitaria piemontese partecipa attivamente alla raccolta e all'analisi dei dati indispensabili per il monitoraggio, operando in stretta conformità con le direttive ministeriali e gli standard nazionali.

L'attenzione meticolosa agli indicatori Core e ai Pdta permette di identificare con precisione sia i punti di forza sia le aree che necessitano di ulteriori interventi per ottimizzare l'organizzazione dell'assistenza sanitaria sul territorio piemontese.