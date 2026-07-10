Una significativa novità per la sanità territoriale del Veneto è in arrivo: entro la fine di settembre, il Consiglio regionale esaminerà una proposta per l'istituzione della figura dello psicologo di base. L'iniziativa, annunciata dal presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, mira a integrare questa nuova professionalità all'interno delle case di comunità, dove affiancherà l'operato dei medici di medicina generale.

La figura dello psicologo di base avrà il compito di prendere in carico i soggetti con disagio psicologico direttamente sul territorio.

Questo approccio sfrutterà la capillarità delle 99 case di comunità già attive nella regione, garantendo un supporto più prossimo ai cittadini. L'importanza di tale intervento è evidenziata dalle recenti rilevazioni, che segnalano una vera e propria "esplosione di casi" di disagio tra la popolazione più giovane.

Avere uno psicologo territoriale, profondamente incardinato nel contesto locale e consapevole delle sue dinamiche, è considerato un grande passo in avanti sul fronte della cura e della prevenzione. L'obiettivo è fornire un'assistenza psicologica tempestiva e mirata, intercettando i bisogni prima che possano aggravarsi e offrendo un punto di riferimento costante per la salute mentale.

Il ruolo dello psicologo di base nelle Case di Comunità

La proposta in discussione in Consiglio regionale intende integrare lo psicologo di base nell'organizzazione delle case di comunità, strutture che già costituiscono un punto di riferimento essenziale per l'assistenza sanitaria sul territorio. L'obiettivo primario è rendere il supporto psicologico più accessibile, in particolare per le fasce di popolazione maggiormente esposte a situazioni di vulnerabilità e disagio, come i giovani.

La presenza costante di uno psicologo all'interno di queste strutture permetterà un intervento precoce e la possibilità di offrire un servizio capillare ed efficace. Questo rafforzerà la rete di assistenza, assicurando che il benessere psicologico sia considerato una componente fondamentale della salute complessiva dei cittadini, in linea con un modello di sanità integrata e di prossimità.

Le Case di Comunità: pilastri della sanità territoriale veneta

Le case di comunità in Veneto sono strutture sanitarie territoriali progettate per erogare servizi di assistenza primaria e specialistica. Queste realtà sono state istituite per favorire una presa in carico integrata dei cittadini e per assicurare una risposta più efficace e coordinata ai molteplici bisogni di salute della popolazione. La loro funzione è cruciale per decongestionare gli ospedali e per offrire servizi più vicini al domicilio dei pazienti.

Attualmente, il Veneto conta 99 case di comunità attive, le quali formano una rete estesa e ben distribuita a supporto della sanità territoriale. Questa infrastruttura capillare è fondamentale per garantire una maggiore vicinanza ai cittadini, facilitando l'accesso alle cure e promuovendo un modello di assistenza che pone al centro la persona e le sue esigenze specifiche, inclusa la salute mentale.