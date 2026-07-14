L'Azienda sanitaria locale Toscana Centro ha notificato la presenza di 14 casi di scabbia all'interno di una residenza sanitaria assistenziale (RSA) a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. I casi riguardano sia ospiti che operatori della struttura. La segnalazione, diffusa dall'ASL il 14 luglio 2026, indica che la situazione è stata prontamente gestita dai servizi di igiene pubblica e prevenzione per il contenimento dell'infezione.

L'ASL Toscana Centro ha immediatamente avviato le procedure previste dal protocollo sanitario per la gestione della scabbia.

Queste includono l'isolamento dei casi accertati, la sorveglianza sanitaria degli altri ospiti e del personale, e la sanificazione degli ambienti interessati. L'azienda sanitaria ha confermato che i casi sono sotto controllo e che tutti i provvedimenti necessari sono stati adottati per prevenire ulteriori contagi e garantire la sicurezza nella struttura.

Misure di contenimento e prevenzione

La scabbia è una malattia infettiva della pelle causata da un acaro, che si trasmette principalmente per contatto diretto. La situazione nella RSA di Sesto Fiorentino è costantemente monitorata dall'ASL Toscana Centro. Le persone colpite stanno ricevendo le cure appropriate. L'azienda sanitaria ha sottolineato l'importanza di seguire attentamente le indicazioni fornite a operatori e familiari degli ospiti, un passo cruciale per prevenire la diffusione dell'infezione.

L'ASL Toscana Centro e le sue competenze

L'Azienda sanitaria locale Toscana Centro è una delle principali realtà sanitarie della regione, responsabile della gestione dei servizi sanitari e sociosanitari in un vasto territorio che include le province di Firenze, Prato e Pistoia. L'ente è incaricato della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie infettive nelle strutture sanitarie pubbliche e private della sua area di competenza, svolgendo un ruolo chiave nella tutela della salute pubblica.