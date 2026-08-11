Il nuovo ospedale Monopoli-Fasano ha eseguito la prima isterectomia laparoscopica. Questo intervento di chirurgia ginecologica mini-invasiva ha permesso la rimozione simultanea di utero, tube e ovaie attraverso incisioni di soli 5 millimetri. La paziente, una donna di 57 anni con fibromatosi uterina e prolasso utero vescicale di secondo grado, è stata dimessa in 48 ore in buone condizioni generali.

Vantaggi e Obiettivi della Chirurgia Laparoscopica

La procedura è stata eseguita dall'équipe dell'unità operativa di Ostetricia e Ginecologia. La chirurgia laparoscopica riduce l'impatto dell'operazione sul corpo senza ridurne l'efficacia.

L'obiettivo della struttura è ampliare progressivamente l'utilizzo di questa metodologia nella chirurgia ginecologica, individuando l'approccio più appropriato per ogni paziente.

Il Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano: Struttura e Servizi

Il nuovo ospedale Monopoli-Fasano è pienamente operativo dal 15 giugno 2026. Dispone di dodici unità operative di degenza (medica e chirurgica), inclusa Ostetricia e Ginecologia. Attivi anche servizi senza posti letto: Anestesia, Farmacia, Laboratorio Analisi, Radiodiagnostica.

Il blocco operatorio include cinque sale operatorie di ultima generazione, due sale per chirurgia in day service e una sala per emergenze ostetriche attiva 24 ore su 24. L'offerta è completata da 17 ambulatori specialistici e un'area diagnostica con tre tomografi computerizzati (una TC spettrale a 256 strati e una per il Pronto Soccorso), due risonanze magnetiche da 1,5 Tesla, due mammografi 3D e due sistemi radiologici digitali.

Una cabina di regia 118 tra ASL Bari e Brindisi gestirà gli accessi al Pronto Soccorso e integrerà il presidio nella rete dell'emergenza-urgenza e delle patologie tempo-dipendenti.