L'11 agosto 2026 è stato confermato a Carisolo, in provincia di Trento, un caso importato di dengue. Le autorità sanitarie hanno attivato misure di profilassi per contenere la diffusione del virus. La persona contagiata, che ha contratto la malattia all'estero, si trova in isolamento domiciliare.

L'intervento nel comune trentino è stato immediato. Il Comune di Carisolo ha informato la popolazione sulle azioni intraprese: disinfestazione delle aree circostanti l'abitazione del positivo e sorveglianza sanitaria per i contatti. Tali operazioni, frutto della collaborazione tra strutture comunali e igiene pubblica, si focalizzano sulle aree a maggiore presenza della zanzara tigre (Aedes albopictus), principale vettore.

Prevenzione e Raccomandazioni

Per rafforzare le misure preventive, si raccomanda l'uso di repellenti specifici e l'eliminazione di ogni ristagno d'acqua. Quest'ultimo è un ambiente ideale per la proliferazione delle zanzare, rendendo tali comportamenti cruciali nel contenimento.

La Dengue: Caratteristiche e Trasmissione

La dengue è una malattia virale trasmessa principalmente dalla puntura di zanzare infette (Aedes aegypti e zanzara tigre). Il virus non si trasmette direttamente da persona a persona. I sintomi più comuni includono febbre alta, dolori muscolari e mal di testa; in alcuni casi, possono comparire manifestazioni emorragiche.

Le autorità sanitarie sottolineano l'importanza della prevenzione per limitare la diffusione del virus, specie nei mesi estivi, periodo di maggiore attività delle zanzare. Vigilanza e pratiche preventive, individuali e comunitarie, sono essenziali per tutelare la salute pubblica e gestire casi importati.