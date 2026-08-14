I bambini nati molto pretermine mostrano una salute fisica paragonabile a quella dei coetanei, ma una maggiore fragilità psicologica. Uno studio osservazionale del servizio di follow-up neonatale della terapia intensiva neonatale dell'Ulss 2 di Treviso ha esaminato 301 giovani, nati tra il 2003 e il 2010 e seguiti all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Con un'età gestazionale media di 29 settimane e un peso medio alla nascita di 1.131 grammi, i risultati evidenziano come il loro benessere mentale tenda a ridursi progressivamente nel passaggio dall'adolescenza all'età adulta.

Salute Fisica e Benessere Psicologico: I Dati Chiave

I dati, raccolti tramite questionari validati a livello internazionale, confermano una percezione della salute fisica in linea con la popolazione generale. Ciò indica che, nonostante la nascita pretermine, la condizione fisica di questi giovani è robusta. Tuttavia, il benessere mentale è meno positivo: i valori medi sono inferiori alla media, con un calo significativo nella transizione verso l'età adulta.

Fattori di Vulnerabilità e l'Appello all'Attenzione

La vulnerabilità psicologica è correlata a diversi fattori: il carico scolastico percepito, gli episodi di bullismo subiti e il ricorso a psicofarmaci. Nadia Battajon, responsabile del servizio di follow-up neonatale, ha rimarcato: “Questo studio ci dice che la salute mentale merita la stessa attenzione che abbiamo sempre dedicato alla salute fisica”.

L'Impegno dell'Ulss 2 nel Supporto a Lungo Termine

L'Ulss 2 Marca Trevigiana, azienda sanitaria locale di Treviso, svolge un ruolo fondamentale. Gestisce servizi ospedalieri e territoriali, inclusa la terapia intensiva neonatale del Ca' Foncello, e si dedica a programmi di follow-up a lungo termine. Questi programmi monitorano crescita e sviluppo psicofisico dei bambini nati pretermine, offrendo supporto medico e psicologico alle famiglie per promuovere un benessere completo.