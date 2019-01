Annuncio

Stefanos Tsitsipas, giovane tennista greco, di 20 anni, quindicesimo nel ranking mondiale, il 20 gennaio 2019 ha vinto agli ottavi di finale degli Australian Open di Melbourne con un risultato di 6-7, 7-6 al primo e secondo set e di 7-5, 7-6, al terzo e quarto set, sbaragliando il campione Roger Federer.

Una giornata propizia per Stefanos Tsitsipas

La sconfitta di Federer agli Australian Open è però un'occasione per il giovane tennista greco, che porta a casa un risultato decisamente positivo e sorprendente.

Tsitsipas incontrerà lo spagnolo Roberto Bautista Agut il 22 gennaio 2019. La fortunata partita è durata esattamente tre ore e 45 minuti.

Per quanto riguarda gli altri "grandi" del Tennis, il tennista Rafael Nadal si qualifica ai quarti di finale degli Australian Open senza troppi problemi, dunque facilmente, battendo il tennista ceco Tomas Berdych, 4° al mondo, con il risultato dei tre set di: 6-0, 6-1, 7-6, in due ore, circa, di gioco.

Dopo la fine del match, Nadal ha dichiarato di essere fiero e soddisfatto di trovarsi di nuovo tra i primi otto, soprattutto dopo il suo incidente. Il tennista spagnolo si scontreràai quarti di finale con il tennista statunitense, di 21 anni, Frances Tiafoe, 39° nel ranking mondiale ma destinato a progredire, descritto come il futuro mito del tennis americano.

Ricordiamo che l'Australian Open 2019 terminerà come sempre con la finale del singolare maschile [VIDEO], che si disputerà la prossima domenica, ovvero il 27 gennaio: evento in streaming su Eurosport e su Sky in diretta TV.

Una partita imprevedibile per Federer

Ricordiamo che Roger Federer ha 37 anni ed è chiamato "The Swiss Maestro" e "King Roger", grazie ai record e ai titoli raggiunti nella sua carriera di successo. E' infatti stimato dai suoi fan come il tennista per eccellenza.

Tra i suoi molti successi, il 28 giugno dell'anno passato vinse per la sesta volta agli Australian Open. In quest'ultima gara il campione ha dovuto arrendersi però al greco.

Il torneo

Il grande torneo di Tennis [VIDEO] ogni anno è tenuto nel corso della terza e quarta settimana di gennaio a Melbourne, in Australia. Nel 1988 a Melbourne Park venne migliorato il campo, che si evolve da sfondo composto d'erba a una superficie di cemento gommoso detto Rebound Ace, un tipo particolare di superficie dura adatta ai campi da tennis e composta all'interno di gomma, vetroresina e poliuretano su una superficie di cemento o asfalto.