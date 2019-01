Annuncio

Annuncio

La notte di ieri ha emesso il verdetto finale [VIDEO] e valido per il Super Bowl della NFL, lo sport più seguito d'America. Infatti i New England Patriots, capitanati dall'ormai 41enne Tom Brady sono riusciti nell'ennesima impresa tornando a vincere la finale di conference a distanza di un anno (back to back), questa volta ai danni di Kansas City. Questo è il loro terzo Superbowl consecutivo, il nono nell'era Tom Brady. il più grande e vincente quarterback di tutti i tempi.

Il confronto

La partita era molto di più di una finale di Conference, infatti vedeva contrapporsi una squadra guidata dalla leggenda vivente Tom Brady, contro il nuovo e probabile MVP della season Mahomes.

Advertisement

Kansas City che veniva da una splendida stagione regolare (chiusa al primo posto), e dagli ottimi Playoff nei quali aveva asfaltato gli Indianapolis Colts (31-13), sembrava avere tutte le carte in regola per arrivare al Super Bowl di Atlanta.

Ma in questi casi, la grande squadra [VIDEO], quale è New England esce fuori, con una partita che verrà ricordata negli annali a causa degli innumerevoli colpi di scena. Il match si mette subito bene per i Pats, che vanno avanti 14-0 all'intervallo lasciando i Chiefs a zero, cosa che non succedeva da sette anni a questa parte. Il secondo tempo è però qualcosa di epico.

Una battaglia che vede moltissimi colpi di scena.Kansas infatti riesce a ribaltare il risultato (28-24), con il Touchdown di Williams nel quarto quarto. I Patriots però guidati dal loro capitano riescono a segnare, con la corsa di Burkhead dalle 4 yards (31-28 Pats).

Advertisement

I migliori video del giorno

Mancano solamente '49 secondi alla fine ma i Chiefs non si arrendono e forzano la partita al supplementare con un calcio di Butker dalle 39 yds (31 pari). Nel supplementare però ennesimo capolavoro di Brady e del coach mentore Belichick che riescono a segnare il TD definitivo del 31-37 a favore di New England.

Super Bowl LIII

La 53esima edizione del Super Bowl si terrà ad Atlanta (Georgia), e vedrà scontrarsi due città "nemiche" nello sport, come Boston (New England Patriots) e Los Angeles (Los Angeles Rams). Una partita che promette spettacolo. Domenica 3 Febbraio (notte del 4 Febbraio in Italia), la partita sarà visibile in diretta su Dazn a partire dalle 00:30 del 4 Febbraio. L'evento vedrà come al solito lo spettacolo dell'halftime show che quest'anno verrà tenuto dai Maroon 5. Sono previste più di 100.000 persone all'evento: vedremo se Tom Brady riuscirà a scrivere l'ennesimo capitolo di questa sua fantastica carriera.