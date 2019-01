Annuncio

Dopo i primi appuntamenti della nuova stagione a gennaio, il Ciclismo professionistico è già pronto ad entrare a pieno regime nel mese di febbraio. Se le corse più prestigiose e storiche inizieranno a primavera, il secondo mese dell’anno è già ricco di appuntamenti interessanti e sfide di altissimo livello. Il calendario World Tour propone una sola gara, lo UAE Tour, ma ci saranno tanti altri spunti d’interesse sia nelle corse europee che in giro per il mondo. In Sudamerica nella Colombia 2.1 è previsto il debutto di Chris Froome, ma anche di Bernal e Uran, e altre corse che promettono spettacolo sono la Challenge Maiorca, la Volta Valenciana e il Tour of Oman.

Ciclismo, apre anche la stagione italiana

Il calendario di febbraio si apre con le corse che sono già scattate nei giorni finali di gennaio, come la Vuelta San Juan in Argentina e l’Herald Sun Tour in Australia.

Il 31 gennaio inizia anche la stagione europea con la prima delle cinque prove che compongono la Challenge Maiorca. La corsa spagnola prosegue fino a domenica 3 febbraio, permettendo alle squadre di ruotare i propri corridori giorno dopo giorno. Grazie a questa scelta saranno al via tantissimi big, da Valverde a Kittel passando per Aru, Kristoff, Landa, Simon Yates. Domenica 3 si comincia anche in Francia con il Gp Marseillaise, mentre per l’apertura italiana bisognerà aspettare fino al 17 con il classico Trofeo Laigueglia, unica corsa del mese nel nostro Paese. Molto più ricco è il calendario spagnolo in cui spicca anche la Volta Valenciana dove iniziano il loro 2019 il campione olimpico Greg Van Avermaet e il vincitore del Tour Geraint Thomas.

Gli altri appuntamenti clou del mese sono la Colombia 2.1, una gara che si svolge in gran parte intorno ai duemila metri di quota e vede al via Froome, Bernal, Uran, Quintana, Gaviria, Lopez e Alaphilippe, e lo UAE Tour.

Qui è previsto il debutto di Nibali, in una corsa che si preannuncia stellare vista la presenza di Valverde, Froome, Dumoulin,Viviani, Gaviria e Kittel.

Ecco le corse di ciclismo di febbraio con i canali che le trasmetteranno in tv.