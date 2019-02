Annuncio

Se il buon giorno si vede del mattino? Naturalmente è quello che sperano i tifosi della Ferrari alla luce dei primi test prestagionali che aprono al Mondiale che inizierà tra meno di un mese e che sono andati in pista al Montmelò di Barcellona. Sebastian Vettel ha fatto segnare il miglior tempo, dopo 169 giri percorsi alla guida della nuova SF90: 1:18.161 è stato il suo miglior crono. Nella classifica della prima giornata di prove, il ferrarista ha preceduto la McLaren di Carlos Sainz jr che su 119 giri percorsi sul tracciato catalano ha fermato il tempo su 1:18.558. Al terzo posto la Haas motorizzata Ferrari di Romain Grosjean che ha girato molto meno, 65 le volte in cui ha percorso per intero il circuito ed il miglior riscontro cronometrico è stato di 1:19.159.

Quinto posto per l'Alfa di Raikkonen

La quarta crono della giornata è stata alla portata della Red Bull di Max Verstappen che ha chiuso il suo miglior tempo su 1:19.426, precedendo al quinto posto Kimi Raikkonen sulla nuova Alfa Romeo: la nuova avventura dell'ex campione del mondo con il Biscione ha fatto segnare il riscontro cronometrico più apprezzabile in 1:19.462 su un totale di 114 giri percorsi. La classifica dei tempi del Montmelò prosegue con Kvyat (Toro Rosso, 1:19.464) e Perez (Racing Point, 1:19.944), rispettimente sesto e settimo.

Hamilton e Bottas non forzano

Mercedes decisamente al piccolo trotto rispetto alla Ferrari. Le vetture iridate si sono un pò 'nascoste' rispetto al Cavallino, Valtteri Bottas ha percorso 69 giri chiudendo la sua prestazione più veloce in 1:20.127.

Si è classificato ottavo precedendo al nono posto il suo compagno di squadra, il campione del mondo Lewis Hamilton che ha percorso 81 giri facendo registrare il tempo più basso in 1:20.135. I tempi più alti di giornata sono stati quelli delle due Renault, Nico Hulkenberg ha percorso 65 giri (1:20.980) precedendo di tre millesimi Daniel Ricciardo. Questo pomeriggio non sono scese in pista le Williams che dovrebbero regolarmente girare domani.

Il programma della seconda giornata di test

Vettel ha dunque dominato la prima giornata di test. Tante buone indicazioni per la Ferrari che, pertanto, spera di avere ugual sorte oggi con Charles Leclerc. C'è molta attesa in casa Alfa Romeo, inoltre, per il debutto di Antonio Giovinazzi che, ricordiamo, è l'unico pilota italiano ai nastri di partenza del Mondiale di Formula 1 2019, mentre la Mercedes continuerà ad alternare entrambi i piloti.

Questi i protagonisti delle prove di domani a Barcellona: