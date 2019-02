Annuncio

Prosegue spedita la marcia di avvicinamento di Mick Schumacher alla Formula 1. Dopo l'approdo al campionato di Formula 2 e alla Ferrari Driver Academy per la gioia dei tifosi della scuderia di Maranello che sperano di poter rivivere prossimamente i fasti del passato ancora nel segno di uno Schumacher, per il figlio d'arte potrebbe esserci l'opportunità di esordire tra poco più di un mese al volante di una monoposto della massima disciplina motoristica.

Infatti, secondo un'indiscrezione lanciata da MotorSport.com, la Ferrari starebbe trattando con Alfa Romeo Racing per far sì che il talento 19enne possa prendere parte ai Rookie test che si terranno dopo il Gran Premio del Bahrain, in programma domenica 31 marzo.

L'iniziativa, stando al regolamento ufficiale, riguarda solo i giovani piloti che in carriera non hanno mai preso parte a più di due gare di Formula 1, e proprio l'Alfa Romeo al momento non ha nel suo team un driver che risponde a queste caratteristiche. Questa circostanza - unita agli ottimi rapporti in essere fra i due team - potrebbe favorire un accordo tra le parti con il 'cavallino rampante' che, in questo modo, consentirebbe a Mick Schumacher di inanellare per la prima volta dei giri al volante di una monoposto di Formula 1 senza dover affrontare fin da subito la pressione di essere a bordo di una 'rossa'.

Al momento si prevede che, dopo l'esordio in Formula 2 proprio in Bahrain, il pilota tedesco possa essere protagonista dei Rookie test con l'Alfa Romeo Racing sul tracciato di Manama, in attesa di provare la Ferrari a Barcellona.

Mick Schumacher mostra il suo nuovo casco

Nell'attesa di capire se arriverà o meno l'ufficialità dell'accordo tra Ferrari e Alfa Romeo, Mick Schumacher sui social network ha mostrato il nuovo casco che sfoggerà nella sua prima stagione in Formula 2 e anche nella veste di pilota del progetto sportivo della scuderia di Maranello dedicato ai talenti del motorsport. Dalle foto pubblicate dal 19enne tedesco si evince chiaramente come abbia scelto di confermare la tradizionale base verde-oro, per quest'importante fase della sua carriera, associata ai colori della bandiera della Germania che richiamano alla mente i caschi indossati dal celebre padre, il 7 volte campione del mondo Michael Schumacher.

Inoltre, sulla parte frontale del suo elmetto, il portacolori della Prema sfoggerà il logo della Ferrari Driver Academy, a conferma evidentemente del grande orgoglio che Schumi Jr. sta provando nell'essere entrato a far parte del progetto giovani della scuderia italiana. E, naturalmente, indosserà questo casco anche nei suoi test con la "rossa" di Maranello in Spagna e, chissà, tra poco più di un mese in Bahrain con l'Alfa Romeo Racing.