Toro Rosso ed Alfa Romeo sfrecciano sulla pista del Montmelò nel terzo giorno dei test pre-season che preparano il terreno al Mondiale di F1 al via il prossimo 17 marzo dall'Australia. Dopo i primi due giorni di dominio Ferrari, c'è gloria per le vetture guidate rispettivamente da Kvyat e Raikkonen che ottengono i giri più veloci. Positiva anche oggi, comunque, la prestazione della rossa di Sebastian Vettel che chiude quarta. Cresce anche la Red Bull, continua a nascondersi la Mercedes mentre c'è da segnalare il debutto della Williams dopo l'avvio problematico della settimana di Barcellona.

Raikkonen velocissimo, guizzo di Kvyat all'ultimo giro

Davvero ottima la giornata del Biscione. L'Alfa ha mostrato di essere affidabile e competitiva, condotta in maniera egregia dall'ex campione mondiale Kimi Raikkonen che non sembra disposto a passare per l'etichetta di 'quasi pensionato' che in tanti gli avrebbero attribuito dopo il suo addio da Maranello.

Addio relativo, se consideriamo che la vettura del finlandese è motorizzata Ferrari. Kimi ha chiuso le sue fatiche con il tempo di 1:17.762 al termine di 138 giri e quando già pregustava la soddisfazione di mettere il muso della sua vettura virtualmente davanti alle altre, con un marchio comunque prestigioso, c'è stata la zampata di Daniil Kvyat che al 137esimo ed ultimo giro della sua Toro Rosso ha fermato il cronometro su 1:17.704. Poco male alla fine, si tratta semplicemente di test: siamo comunque felici di vedere ancora il Made in Italy in evidenza, perché non bisogna dimenticare che la Toro Rosso nasce a Faenza.

Vettel chiude al quarto posto

Al terzo posto la Renault di Daniel Ricciardo, in crescita rispetto ai primi due giorni di test: l'australiano ha girato in 1:18.164 (80 giri percorsi) ed ha preceduto la Ferrari di Sebastian Vettel che in 134 giri di pista ha ottenuto il suo miglior riscontro cronometrico in 1:18.350.

Tutto sommato, sebbene oggi non abbia ottenuto il miglior tempo come nella prima giornata, per il tedesco le indicazioni positive sono tante. Cresce la Red Bull, come già detto, ottima quinta con Max Verstappen in 1:18.787 e si piazza davanti all'altra Renault, quella di Niko Hulkenberg che chiude in 1:18.800. Settima ed ottava le due Haas, quella di Romain Grosjean (1:19.060) e quella di Pietro Fittipaldi (1:19.249). Decisamente al piccolo trotto in questo day 3 la McLaren di Carlos Sainz (1:19.354) che termina le sue fatiche motoristiche al 9 posto, davanti alla Racing Point di Sergio Perez (1:20.102) ed alle due Mercedes.

Mercedes sempre 'in maschera'

Siamo curiosi di vedere come si comporteranno nella seconda settimana di test al Montmelò le due Mercedes.

Per il momento è evidente che il team campione del mondo non vuole spingere e continua a nascondersi senza cercare la prestazione pura. Per la cronaca le vetture d'argento hanno chiuso in undicesima e dodicesima piazza, Valtteri Bottas ha girato più veloce di Lewis Hamilton. Si è finalmente vista in pista la Williams motorizzata Mercedes che ha girato con George Russell, appena 23 passaggi con tempi molto alti: chiaro segnale che ai box della scuderia britannica il cartello 'lavori in corso' è ben visibile.