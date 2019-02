Annuncio

Annuncio

La Juventus e Marcelo, un matrimonio che dovrebbe realizzarsi. Queste le continue voci che si rincorrono ormai da tempo. Adesso arrivano conferme anche da Don Balon, quindi dalla Spagna. Secondo il sito spagnolo, infatti, il terzino verdeoro sarebbe già della Juventus. Si parla di un affare che costerebbe alle casse bianconere circa 40 milioni di euro. Il Real Madrid, in effetti, pare aver fatto già la sua scelta. Il brasiliano è ormai finito ai margini del progetto di Solari, che ormai costantemente gli preferisce Reguilon, giovane terzino di grande prospettiva. A questo punto Marcelo potrebbe essere sacrificato senza grandi problemi. Fiorentino Perez ha dato il suo benestare all'operazione, mentre il campione carioca non vede l'ora di riabbracciare Cristiano Ronaldo.

Annuncio

Marcelo forse vestirà bianconero

Marcelo ed il Real Madrid, pare essere davvero una storia giunta ai titoli di coda. La Juve è pronta ad abbracciarlo. Per lui sarebbe pronto un contratto di quattro anni a circa 10 milioni di euro a stagione. Il sacrificato per fare cassa pare sia un altro brasiliano. Si tratta di Alex Sandro; il terzino bianconero, più giovane, è nel mirino di alcuni club importanti. Parliamo del Psg e delle due squadre di Manchester. Il City pare essere la favorita. La Juve per cederlo vuole incassare una cifra non inferiore ai 40 milioni, gli stessi che dovrebbe investire per chiudere l'operazione Marcelo. In Spagna sono comunque sicuri, Marcelo raggiungerà Ronaldo a Torino. Agnelli aveva detto che anche nell'estate 2019 avrebbe fatto un grande colpo. Questo dovrebbe essere uno di quelli.

Annuncio

I migliori video del giorno

Juve, non solo Marcelo

La dirigenza della Vecchia Signora, però, oltre a Marcelo pensa ad altri innesti di grande spessore. Arriverà Ramsey per rinforzare la linea mediana del campo, ma anche altri calciatori importanti. Si parla ormai con insistenza, su tutti i media sportivi, di un possibile rinforzo anche nel cuore della difesa. L'indiziato numero uno, pare, sia l'olandese De Ligt, che per i ben informati, invece, potrebbe approdare al Barcellona. In questo caso sarà fondamentale la volontà del calciatore e quella del suo procuratore. Parliamo di Mino Raiola, non proprio uno qualunque, ma uno dei veri Re Mida del calciomercato mondiale. Insomma, ci sarà da lavorare parecchio, per cercare di portare il giovane olandese in Italia, sponda juventina. Paratici è avvisato.