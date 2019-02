Annuncio

Annuncio

La Renault di Nico Hulkenberg ottiene la miglior prestazione sul giro nell'ultimo giorno della prima settimana di test pre-season di Formula 1 al circuito del Montmelò di Barcellona. Sulla pista catalana, 'Hulk' ha preceduto il giovane Alexander Albon sulla Toro Rosso, protagonista di una grande giornata soprattutto nel corso delle ore mattutine. Tra i segnali che arrivano dal day 4 ci sono le Mercedes che iniziano a spingere, Bottas ed Hamilton precedono la Ferrari di Charles Leclerc.

Leclerc, primi duelli con Hamilton

Decisamente interessante la sessione mattutina dei test, con il rookie Alexander Albon che, montando una gomma più morbida, ha registrato il miglior tempo in 1:17.637. Il momento più interessante, però, è arrivato quando sono scese in pista le due Mercedes e la Ferrari di Leclerc.

Annuncio

Bottas ed Hamilton hanno decisamente pigiato sull'acceleratore rispetto ai primi tre giorni e Lewis Hamilton nelle prime ore si è alternato nel miglior tempo insieme a Leclerc, primi 'vagiti' di un duello inedito che potremo rivedere in pista a partire dal prossimo 17 marzo, quando a Melbourne si inizierà a fare sul serio. Nel corso del pomeriggio, invece, Hulkenberg ha montato la stessa mescola di Albon ed ha girato in 1:17.393.

La classifica del day 4

Dunque, ricapitolando la classifica, miglior tempo per la Renault di Hulkenberg in 1:17.393 (appena 24 i giri del tedesco), davanti ad Albon su Toro Rosso che su 135 giri percorsi ha chiuso la miglior prestazione nel citato 1:17.637. Terza l'altra Renault, quella di Daniel Ricciardo (1:17.785, 34 giri), quarta e quinta le Mercedes: Valtteri Bottas ha percorso 34 giri ed ha stampato un 1:17.857, dietro il finlandese si è piazzato il compagno di squadra Hamilton con 1:17.977, il campione del mondo ha percorso 54 giri.

Annuncio

I migliori video del giorno

Charles Leclerc, 138 giri con la sua Ferrari, ha trascorso più tempo in pista rispetto ai piloti del team iridato ed ha ottenuto il miglior riscontro cronometrico in 1:18.046. Al settimo posto la McLaren di Lando Norris che ha girato in 1:18.431 ed ha preceduto Antonio Giovinazzi, autentico stacanovista: il pilota pugliese dell'Alfa Romeo ha percorso 152 giri di pista ottenendo la sua miglior prestazione in 1:18.511. La classifica prosegue con Romain Grosjean su Haas (64 giri, 1:18.563) al nono posto, decimo il suo compagno di squadra Kevin Magnussen (1:18.720, anche per lui 64 giri). Undicesima la Red Bull di Pierre Gasly (146 giri, 1:18.780), dodicesima la Racing Point di Lance Stroll (72 giri, 1:19.664).

Annuncio

Agli ultimi due posti le Williams di George Russell e Robert Kubica, apparse in grande ritardo rispetto alle altre vetture, tant'è che lo stesso Kubica non ha mancato di esporre la sua preoccupazione.

Bottas: 'Ferrari velocissima, per il momento è più avanti'

Tra i commenti registrati al termine di questa prima settimana di test della F1 c'è quello di Valtteri Bottas che si dichiara impressionato dalle Ferrari di Vettel e Leclerc. "Long run e giro secco, vanno forte su entrambi ed in questo momento sono più avanti rispetto a noi - dice il finlandese della Mercedes - anche se alla luce delle nuove regole non si possono fare pronostici adesso: ci sarà una grande corsa verso lo sviluppo. Per quanto ci riguarda, la classifica dei test è poco importante. Per il momento ci concentriamo sul nostro lavoro e non abbiamo altro riferimento che noi stessi: come reagisce la vettura alle diverse condizioni della pista, a gomme diverse, alle varie componenti e set up. Il resto in questa fase non conta".