Da lunedì 4 a domenica 17 febbraio, ad Are, in Svezia, si svolgerà l'edizione numero 45 dei Mondiali di sci alpino. In palio undici titoli da assegnare in tutte le specialità: combinata alpina, slalom, discesa, super-G e slalom gigante maschili e femminili, più una prova a squadre mista. Are ha ospitato la rassegna iridata già altre due volte, nel 1954 e nel 2007, e per i colori azzurri i risultati non sono stati troppo brillanti con due sole medaglie complessivamente portate a casa, entrambe nell’edizione più recente grazie a Manfred Moelgg, argento in slalom, e Denise Karbon bronzo nel gigante.

Le competizioni di questa terza edizione dei mondiali nella località scandinava prenderanno il via lunedì mattina con la prima prova della discesa femminile.

In casa azzurra le grandi speranze di medaglia sono particolarmente riposte proprio sulle gare veloci che vedranno in pista la campionessa olimpica di discesa libera Sofia Goggia e il recente dominatore della pista Streif di Kitzbuhel in Coppa Dominik Paris.

Completano la spedizione azzurra: Francesca Marsaglia, Irene Curtoni, Nadia Fanchini, Federica Brignone, Marta Bassino, Chiara Costazza, Nicole Delago e Lara Della Mea tra le donne. Manfred Moelgg, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Stefano Gross, Giuliano Razzoli, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer, Simon Maurberger e Mattia Casse tra gli uomini.

Are 2019, tutte le gare in diretta Rai

Tutte le gare dei Mondiali di sci alpino 2019 saranno visibili in chiaro, trasmesse in diretta tv sui canali Rai, Rai 2 e Rai Sport, e in diretta streaming su RaiPlay.

Come sempre accade per gli Sport invernali, la diretta televisiva è garantita anche su Eurosport (streaming Eurosport Player). A seguire il calendario gare della rassegna iridata.

Super-G : femminile martedì 5 febbraio ore 12:30; maschile mercoledì 6 alle 12:30.

: femminile martedì 5 febbraio ore 12:30; maschile mercoledì 6 alle 12:30. Combinata alpina : femminile venerdì 8 febbraio ore 11 (Discesa) e 14:30 (Slalom): maschile lunedì 11 con identici orari.

: femminile venerdì 8 febbraio ore 11 (Discesa) e 14:30 (Slalom): maschile lunedì 11 con identici orari. Discesa libera : maschile sabato 9 febbraio ore 12:30; femminile domenica 10 alle 12:30.

: maschile sabato 9 febbraio ore 12:30; femminile domenica 10 alle 12:30. Gigante : femminile giovedì 14 febbraio, prima manche ore 14:15, seconda alle 17.45; maschile venerdì 15 agli stessi orari.

: femminile giovedì 14 febbraio, prima manche ore 14:15, seconda alle 17.45; maschile venerdì 15 agli stessi orari. Slalom : femminile sabato 16 febbraio, prima manche ore 11, seconda ore 14:30; maschile domenica 17 con le due manche fissate allo stesso orario.

: femminile sabato 16 febbraio, prima manche ore 11, seconda ore 14:30; maschile domenica 17 con le due manche fissate allo stesso orario. Team event: martedì 12 febbraio alle 16.

Saranno inoltre visibili in diretta le cerimonie di apertura e di chiusura e le prove per la discesa (femminile il 4 febbraio alle 12.30, il 6 alle 10:30 e il 9 ancora alle 10:30; maschile il 5 febbraio alle ore 10:30 e poi il 7 e l'8 entrambe alle 12:30) e per la Combinata (femminile giovedì 7 febbraio alle 10:30; maschile domenica 10 allo stesso orario).