Negli Stati Uniti è iniziato il countdown per l’evento sportivo più atteso dell’anno, il Super Bowl LIII, clou della stagione di National Football League, in programma domenica 3 febbraio presso il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, impianto ultramoderno che dal 2017 ha preso il posto del glorioso Georgia Dome. A contendersi il titolo NFL saranno i Los Angeles Rams e i New England Patriots, e sarà anche una rivincita dell’edizione XXXVI (2002), vinta dai Pats (20-17). In finale per la nona volta da quando è iniziata l’era della stella Tom Brady, i Patriots hanno scritto la storia del football americano e con un successo nella sfida di Atlanta raggiungerebbero i grandi rivali Pittsburgh Steelers con il record di sei vittorie complessive.

I Rams, invece, giocheranno il loro quarto atto conclusivo di NFL cercando un secondo trofeo da aggiungere a quello conquistato nel Superbowl XXXIV (2000).

Il Super Bowl 2019 in diretta su Rai 2

Negli States per questo Super Bowl numero 53 è previsto un pubblico televisivo intorno ai 100 milioni di spettatori, che diventano potenzialmente un miliardo in tutto il mondo con la diffusione globale dell’evento, atteso con trepidazione anche da molti appassionati italiani.

Il kick off sarà calciato alle ore 18.30 locali (Atlanta), mentre in Italia sarà già mezzanotte passata. La bella notizia per gli appassionati italiani è che il Super Bowl 2019 sarà visibile in chiaro trasmesso in diretta tv su Rai 2 a partire dalle ore 00.30 tra domenica 3 febbraio e lunedì 4.

Come sempre il Big Game includeuno spettacolo nello spettacolo, con le grandi star della musica protagoniste dell'half time show, che per questa edizione saranno i Maroon 5 e il rapper Travis Scott. Allo stesso modo, durante l’intervallo, spazio anche al wrestling WWE con un match a sei uomini. L’Inno nazionale che precede la partita sarà invece cantato da Gladys Knight.

L’evento anche in diretta streaming su DAZN

Los Angeles Rams-New England Patriots si potrà seguire anche in diretta streaming su DAZN, che detiene i diritti della NFL, fruibile su smart tv, pc, smartphone, tablet e diversi altri dispositivi compresa la consolle per videogiochi.

Con collegamento a partire dalla mezzanotte per vedere integralmente la cerimonia d’apertura.

Inoltre, la tv online del gruppo Perform offrirà agli utenti anche la possibilità di seguire il Super Bowl con il commento originale in inglese, oppure con quello in italiano affidato alla coppia Matteo Gandini e Roberto Gotta. E in attesa di Rams-Patriots ricordiamo che sulla stessa piattaforma sono anche disponibili, in modalità on demand, alcuni tra i Super Bowl più avvincenti di sempre.