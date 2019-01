Annuncio

Domani sera, martedì 29 gennaio, andrà in scena una delle gare più attese e spettacolari del calendario di Coppa del mondo di sci alpino, la ventiduesima edizione in notturna dello slalom speciale maschile [VIDEO] di Schladming, la Night Race. Prova che si svolge nella parte finale della mitica pista da discesa Planai, nel tempo diventata un tempio dello slalom, tanto che la gara tra i pali stretti in questa località austriaca della Stiria è considerato lo slalom speciale in notturna per eccellenza.

Nello stadio che sta ai piedi della pista, come ad ogni evento degli anni passati, anche per martedì sera sono attese una folla e un entusiasmo da partita di calcio, con oltre 50mila spettatori pronti soprattutto a tifare il campionissimo di casa Marcel Hirscher.

La Night Race in diretta su Rai Sport

Lo slalom speciale sotto i riflettori di Schladming sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro sugli schermi di Rai Sport e in diretta streaming gratuita su RaiPlay. La gara andrà, come sempre, in onda live anche sui canali Eurosport [VIDEO] (streaming Eurosport Player). Prima manche alle ore 17.45; seconda manche alle ore 20.45.

Gli azzurri al cancelletto di partenza per questo che è anche l’ultimo slalom di Coppa prima dei mondiali ad Are, saranno: Fabian Bacher, Stefano Gross, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Riccardo Tonetti, Hans Vaccari e Alex Vinatzer.

Slalom di Schladming, per l’Italia tabù dai tempi di Tomba

Schladming è entrata nel circuito di Coppa a partire dal 1973, ed il primo ad imporsi sulla pista Planai (nella discesa libera) fu un certo Franz Klammer, allora promettente ventenne.

La prima edizione dello slalom si svolse, invece, due anni più tardi e fu vinta da Hansi Hinterseer. Dopo oltre un decennio di assenza, Schladming è tornata stabilmente nel circuito del circo bianco dal 1997, ospitando uno slalom che ha visto salire sul podio più alto Alberto Tomba. Il Bis della ‘Bomba’ centrato nella stagione successiva, ad oggi resta l’ultimo trionfo azzurro nella gara tra i pali stretti all’ombra del monte Planai. Mentre l’ultima vittoria italiana in assoluto su questo circuito risale al 2012, grazie a Christof Innerhofer che si impose nel Super-G.

L’anno scorso il successo andò a Hirscher, che qui prima aveva vinto solo nel 2012 (oltre il trionfo ai Campionati mondiali del 2013), precedendo il folletto norvegese Henrik Kristoffersen tre volte primo nelle ultime cinque edizioni. A quota quattro, il primatista di successi a Schladming è pertanto rimasto in solitaria l’austriaco Benni Raich.