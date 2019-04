La coda di Inter-Juventus è stata tutt'altro che rilassata sugli schermi di Sky. Al termine della partita, ai microfoni della redazione sportiva dell'emittente, Massimiliano Allegri è stato protagonista di un acceso diverbio con l'opinionista ed ex calciatore Daniele Adani. L'allenatore della Juve, non gradendo le affermazioni di quest'ultimo, ha reagisto pesantemente contro l'ex difensore della Fiorentina, sostenendo che lui ha vinto sei scudetti e che Adani deve stare zitto. Ovviamente, non è mancata la risposta dell'opininista Sky.

“Stai zitto lo dici a tuo fratello”. Allegri, infuriato, ha lasciato l'area riservata per le interviste mentre Adani ricordava all'allenatore la lite avvenuta un anno fa.

Le ruggini con Adani risalgono allo scorso campionato

Le ruggini tra Massimiliano Allegri e Daniele Adani sono comunque di vecchia data, anche se non si era mai arrivati ad uno scambio di battute così 'vivace'. L'anno scorso di questi tempi, sempre per Inter-Juventus, il rocambolesco derby d'Italia vinto dai bianconeri per 3-2 a San Siro, tra i due c'era stato un altro confronto in diretta anche se molto meno acceso.

Nonostante il successo, infatti, Adani aveva criticato il gioco della Juve. "Si parla troppo di teoria", aveva risposto Allegri e rivolgendosi ai giornalisti aveva fatto un esempio cestistico: 'Nel basket hai 3" per pensare e dunque dai la palla al più bravo che tira, nel calcio fai lo stesso". Secondo il tecnico livornese "il male del calcio italiano è parlare troppo di schemi e mai esaltare il gesto tecnico" e poi aveva chiuso il collegamento con un "lasciate perdere e continuate a fare teoria".

Nell'attuale stagione, dopo l'eliminazione della Juve dalla Champions ad opera dell'Ajax, Adani lo aveva spesso 'pizzicato' a distanza sostenendo che i bianconeri non hanno alternative di gioco e che in questa edizione della Champions tra ottavi e quarti non hanno fatto una sola azione degna delle altre grandi d'Europa. Aveva inoltre rincarato la dose sottolineando che la Juve, nelle due partite con l'Ajax, non si sarebbe meritata i sacrifici di Cristiano Ronaldo che ha fatto di tutto per recuperare dall'infortunio che aveva subito in nazionale ed essere presente contro i lancieri.

Il duro diverbio su Sky

E proprio le considerazioni di Adani sulle prestazioni della Juventus in Champions hanno scatenato la lite. "Oggi stanno diventando tutti teorici, io sono un pratico" e rivolto ad Adani gli ha detto "tu leggi i libri ma di calcio non sai nulla, non hai mai allenato". Dunque ha invitato il suo interlocutore a tacere: "Stai zitto perché ho vinto 6 scudetti, se mi volete sentire parlo io altrimenti vado via". "Stai zitto lo dici a tuo fratello" è stata la replica di Adani ed a quel punto i toni si sono talmente alzati che Allegri, alla fine, ha espresso la sua volontà di non voler più parlare con quelli di Sky, ribadendolo in maniera furibonda ad un addetto stampa della Juventus.