Si prevede una sfida equilibrata ed incerta, aperta a più soluzioni, per i Campionati Italiani di Ciclismo in linea che si svolgono domani, domenica 30 giugno, a Compiano, nel parmense. Il percorso è impegnativo ma non durissimo, con circa 4.000 metri di dislivello ma senza salite lunghe e pendenze impossibili e con tanti corridori di primo piano in lizza per il titolo. Le caratteristiche del tracciato lasciano la porta aperta a nomi dalle caratteristiche tecniche diverse, ma tra i più gettonati nei giorni di vigilia ci sono quelli di Vincenzo Nibali, Diego Ulissi, Alberto Bettiol.

Un Tricolore in Alta Val di Taro

Il percorso sul quale domani, domenica 30 giugno, si assegnerà la maglia tricolore si snoda tra i cinque comuni dell’Alta Val di Taro, nel parmense.

La partenza sarà a Borgo Val di Taro, con il palco del foglio firma allestito ai Giardini IV Novembre. Il via sarà dato alle 10:30 e nella prima fase della corsa i corridori dovranno affrontare un circuito di 47,3 km da percorrere per due volte che transita anche da Bedonia e Albareto.

La seconda parte della gara si svolgerà invece nel circuito di Compiano dove già nel 1981 si assegnò il Tricolore, un’edizione rimasta celebre per un’accesa sfida tra Francesco Moser e Giuseppe Saronni.

La caratteristica principale di questo anello attorno a Compiano è la poca pianura. Ognuno dei dieci giri che saranno affrontati misura 12,4 km e prevede la salita a Strela di circa 5 km al 3%. L’ascesa è molto discontinua nelle pendenze, con anche un tratto centrale in cui la strada scende prima di una rampa di un chilometro all’8%. Dopo lo scollinamento si scenderà su una strada senza particolari difficoltà tecniche fino a 2 chilometri dall’arrivo di Compiano, con un finale pianeggiante.

128 corridori in lizza

L’elenco dei partenti comprende 128 corridori e come in ogni edizione dei Campionati Italiani è molto particolare. Alla corsa possono partecipare tutti i professionisti senza limiti numerici per squadra, e quindi ci saranno formazioni con più di dieci atleti al via ed altri uomini praticamente isolati. Sarà questa ad esempio la situazione di Alberto Bettiol, uno dei principali favoriti, che però correrà tutto solo, così come Alessandro De Marchi.

Un altro nome importante, Matteo Trentin, avrà un solo compagno, il giovane Affini. Questa particolare situazione potrebbe influire molto sugli sviluppi tattici della corsa, avvantaggiando quei corridori che sono nelle squadre più numerose.

Vincenzo Nibali avrà un team di qualità con Colbrelli, Caruso e Pozzovivo, così come Diego Ulissi, affiancato tra gli altri da Aru e Consonni. Attenzione poi al blocco della Androni, in gran spolvero in questa stagione, forte di Vendrame, Masnada e Cattaneo, e poi a Davide Formolo (Bora), Fabio Felline e Giulio Ciccone (Trek), Marco Canola (Nippo), Giovanni Visconti (Neri).

Da ricordare che sarà al via anche Davide Rebellin, che sarà all’ultima corsa della carriera.

I Campionati Italiani di ciclismo saranno trasmessi in diretta tv da Rai 2 a partire dalle 15:15 alle 16:45. Da segnalare anche la differita serale su Rai Sport della prova riservata agli under 23, in onda dalle 21:20.