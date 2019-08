In questi giorni è di scena la Vuelta di Spagna. La stagione di Ciclismo proporrà nel mese di settembre una serie di appuntamenti, tra cui alcune gare in Italia. Tra queste ci sarà la Coppa Agostoni, da qualche anno nota anche come Giro delle Brianze. La 73ª edizione verrà disputata sabato 14 settembre 2019. A trasmettere la corsa ciclistica in diretta tv sarà Rai Sport. Un anno fa vinse Gianni Moscon.

Il corridore del Team Ineos, in quella occasione in maglia Team Sky, precedette sul traguardo Rein Taaramäe ed Enrico Gasparotto. Quella del trentino è stata la 60ª vittoria di un italiano alla Coppa Agostoni. Tra i più vittoriosi c’è Franco Bitossi, che l’ha conquistata per tre volte: 1967, 1969 e 1971. In attesa di scoprire chi trionferà quest’anno, è necessario dare un’occhiata al percorso.

Colle Brianza nel percorso della Coppa Agostoni

I corridori partiranno da Lissone in Via Bottego, anche se il Km 0 sarà posizionato in Via Santa Margherita.

Si attraverseranno gli abitati di Macherio e Carate Brianza, prima di dirigersi verso Capriano, dove ci sarà un breve strappo in salita. Seguiranno alcuni saliscendi, prima di far rientro verso Lissone. A questo punto si ripercorrerà per un lungo tratto la stessa strada, ma procedendo verso la provincia di Lecco, dove i corridori saranno attesi dal circuito di Lissolo. Misurerà 24,5 Km e dovrà essere percorso per quattro volte.

A caratterizzarlo ci saranno ben tre salite. La prima di queste la troveremo in località Sirtori. Uno strappo impegnativo di 1,4 Km. La discesa seguente terminerà a Cologna, da cui si riprenderà a salire verso Colle Brianza. Si tratterà dell’ascesa più dura, che misurerà 4 Km. Si giungerà a quota 537 metri sul livello del mare, dopodiché si scenderà fino a Santa Maria Hoè. Si proseguirà verso Olgiate Molgora e in località Crescenzaga si andrà ad affrontare la salita di Lissolo, che misurerà 1,6 Km.

Seguirà il passaggio da Barzanò, prima della conclusione del giro.

Dopo aver percorso tutti quelli in programma, si farà nuovamente rientro verso Lissone. Non si andrà subito sul traguardo, ma si andrà ad affrontare il circuito finale di 9,8 Km da percorrere per due volte. La linea d’arrivo sarà posizionata in Via Matteotti. Una volta archiviata la Coppa Agostoni, come già accennato precedentemente, ci saranno altri appuntamenti sul territorio italiano.

Il giorno successivo, ad esempio, verrà disputata la Coppa Bernocchi, poi a poca distanza ci saranno gare come Giro della Toscana e Coppa Sabatini, che andranno a precedere i Campionati del Mondo di ciclismo su strada in programma nello Yorkshire di fine mese. Proprio in vista della prova iridata saranno importanti questi appuntamenti per cercare di strappare una convocazione al ct Davide Cassani.