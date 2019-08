Gli US Open entrano nel vivo con un secondo turno ricco di partite interessanti ma "pericolose", sia nel tabellone maschile che in quello femminile.

Non si può dire che la giornata di ieri non abbia regalato soddisfazioni ai tifosi azzurri: Thomas Fabbiano schiaccia Dominic Thiem [VIDEO](6-4/3-6/6-3/6-2), mentre Berrettini e Sonego dominano rispettivamente Gasquet e Granollers per 3-1 e 3-0.

Analizzando le quote, l'unica scelta possibile se si vuole andare "sul sicuro" risulta essere il classico raddoppio a due/tre partite.

In particolare sembrano esserci tre giocatori a quota equilibrata che secondo i bookmakers dovrebbero avere meno problemi nel portare a casa il rispettivo match.

Garín - De Minaur: 2 (1,30)

Il giovane australiano, dopo aver battuto 3-1 il francese Herbert, se la vedrà con il cileno Garín, che ieri ha faticato contro Eubanks (avversario non straordinario ma a suo agio sul cemento e soprattutto in casa) per poi scamparla con il risultato di 3-2.

Il cemento è la superficie migliore per De Minaur, che a Cincinnati è uscito contro Nishioka dopo aver buttato fuori l'italiano Cecchinato ed il gigante Opelka.

Garín (giocatore decisamente più terraiolo), dal canto suo, è arrivato agli ottavi di finale di Montreal uscendo contro il formidabile Medvedev (vincitore del torneo di Cincinnati) dopo aver battuto Laslo Djere ed un decisamente non in forma John Isner; prima di ciò, però, il giocatore cileno ha dovuto affrontare un piccolo black-out, subendo 7 sconfitte di fila, anche per mano di giocatori decisamente alla sua portata.

Non sarà una partita semplicissima e la quota può apparire più bassa di quello che dovrebbe essere, ma alla fine Alex De Minaur dovrebbe riuscire a portarla a casa.

Opelka - Koepfer: 1 (1,40)

I tre precedenti parlano chiaro: 2-0, 2-0 e 2-1 per l'americano che, dopo aver eliminato dal torneo Fabio Fognini, si approccia a questa partita con fiducia contro un giocatore in forma, ma non alla sua altezza.

Opelka ha inoltre raggiunto la semifinale ad Atlanta, mentre Koepfer ha brillato ad Aptos, raggiungendo la finale poi persa con Johnson: ciò nonostante, la differenza tra i due giocatori è abissale e sarà difficile vedere grandi sorprese in campo. In un'ipotetica tripla, la quota finale sarebbe pari a 2,27.

Alexandrova - Zhang: 0 a 2 NO (1,25)

La giovane russa se la vedrà con la cinese Zhang, non proprio in formissima nell'ultimo periodo: quest'ultima ha infatti vinto solo 3 delle ultime 9 partite, ritirandosi ad inizio mese contro la Potapova a Toronto. Ieri ha battuto agilmente la Golubic con il punteggio di 6-2/6-1, ma non dovrebbe basterà per intralciare la Alexandrova, che ha vinto 6 delle ultime 8 partite, venendo sconfitta solo dalla Halep (a cui ha anche strappato un set) a Cincinnati e da Serena Williams agli ottavi di finale di Toronto.

C'è solo un precedente tra le due ed è proprio sul cemento, risalente ad inizio mese, quando ai sedicesimi di finale a Toronto finì 6-4/6-3 in favore di Ekaterina. Anche i bookmakers danno per favorita la russa, sicuramente più in fiducia della Zhang, e non dovrebbe aver troppi problemi nel vincere almeno un set.

Il tutto in attesa dei prossimi giorni, quando i match si faranno decisamente più leggibili.