Le prime due giornate di corsa alla Vuelta Espana sono state particolarmente vivaci e ricche di episodi particolari. Sabato, nella cronosquadre che ha dato il via al terzo ed ultimo grande giro della stagione, si sono verificati diversi incidenti e cadute, e non sono mancate le polemiche. A generare grande confusione è stato uno strano inconveniente: le ultime squadre partite hanno trovato una doppia curva completamente bagnata.

Il problema è stato originato probabilmente da una piscina per bambini che si trovava in un giardino adiacente alla strada che si è rotta inondando il percorso, portando così alla caduta di due squadre quasi al completo ed altri inconvenienti.

Sono state le ultime cinque squadre partite a trovarsi di fronte alle due curve bagnate e tra queste la Jumbo Visma e la UAE Emirates hanno pagato a caro prezzo questo strano inconveniente.

Diversi corridori di entrambe le formazioni hanno perso il controllo della bicicletta per l’inatteso tratto di strada bagnata e sono caduti, fortunatamente senza particolari conseguenze fisiche, ma compromettendo il risultato.

In questa situazione confusa l’ammiraglia della Jumbo Visma ha inavvertitamente creato un altro momento di grande pericolo che ha anche inciso in maniera determinante sull’esito della corsa.

La macchina della squadra olandese si è fermata all’uscita di una curva, in piena traiettoria, per caricare le biciclette danneggiate nella caduta. Mentre il meccanico procedeva nell’operazione sono sopraggiunti i corridori della squadra partita dopo la Jumbo Visma, la Deceuninck Quickstep.

Gilbert e compagni si sono trovati improvvisamente davanti l’ammiraglia ferma ed hanno dovuto frenare, cambiare traiettoria e rilanciarsi per evitare l’impatto.

Alla fine la Deceuninck ha perso la tappa per appena due secondi rispetto alla Astana, un distacco che ha decretato come decisivo questo episodio. “Abbiamo perso per colpa di quella macchina che si è fermata all’esterno della curva” ha tuonato Wilfried Peeters, Direttore sportivo della formazione belga. “La Jumbo Visma ci ha portato via la vittoria della cronosquadre, quella era una curva che normalmente avremmo fatto ad alta velocità” ha affermato senza dubbi il tecnico fiammingo.

A superb effort by the team today, but in the end we just missed out on the win and the red jersey because of the Jumbo Visma car who was still standing in our way. Such a shame! 😤😣 #LaVuelta19 #season17 #TTT



