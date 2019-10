Da oltre un quarto di secolo a Modena la stagione invernale si assaggia in anticipo grazie a Skipass, Salone del turismo e degli Sport invernali, in programma da oggi, giovedì 31 ottobre, a domenica 3 novembre, come sempre presso il quartiere fieristico della città emiliana. Quattro giorni tutti dedicati al pianeta montagna con tante proposte per i visitatori che potranno districarsi tra le offerte turistiche invernali delle più importanti stazioni sciistiche di Alpi e Appennini e le ultime novità sugli articoli sportivi per vivere al meglio la montagna bianca.

Questo è tanto altro nei vari padiglioni di ModenaFiere, dove immancabili avranno spazio anche i sapori di alta quota con la degustazione di numerosi prodotti tipici.

A ModenaFiere la Coppa del Mondo di Snowboard

Al centro della manifestazione ci sarà ovviamente lo sport e gli appassionati avranno la possibilità di cimentarsi in diverse attività: dalle più ‘semplici’ prove di Nordic Walking e pattinaggio su ghiaccio, all’arrampicata (artificiale) di roccia fino al campo di sopravvivenza.

Evento clou della manifestazione sarà comunque la Coppa del Mondo di Big Air con Modena che diventerà per un giorno capitale dello snowboard. Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, il trampolino imponente che in queste giornate svetta sul cielo della città è diventato quasi il simbolo stesso del Salone del turismo e degli sport invernali.

Un anno fa a Modena è stato dominio giapponese con le vittorie di Takeru Otsuka e Reira Iwabuchi.

Oggi, sulla gigantesca rampa sono di nuovo attesi i migliori specialisti del mondo in quella che sarà l’unica tappa italiana di FIS Freeski & Snowboard Big Air World Cup, seconda prova della stagione dopo il debutto dello scorso fine agosto a Cardrona, in Nuova Zelanda, dove si sono imposti la finlandese Enni Rukajarv tra le donne e lo statunitense Chris Corning nella gara maschile.

Le finali di Big Air live su Eurosport

Gara in Tv - La gara di Coppa del Mondo Snowboard Big Air femminile e maschile è prevista per sabato 2 novembre.

Il programma inizierà al mattino con le qualifiche, mentre le finali andranno in scena la sera e saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport dalle ore 18:20, visibili anche in streaming su Eurosport Player e su Dazn. Per quanto riguarda invece la visione in chiaro sulla Rai, le finali saranno trasmesse solo in differita dopo la mezzanotte su Rai Sport.

Biglietti - Infine, ricordiamo che i tagliandi per la rassegna modenese sono disponibili online sul sito ufficiale dell’evento.

Il prezzo è di 15 euro (ridotto 12 euro, gratis fino a 6 anni) per un giorno a scelta tra i quattro di kermesse.