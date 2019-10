A Soelden è tutto pronto per l’oramai tradizione opening di Coppa del Mondo che da ufficialmente il via alla stagione di sci alpino e degli Sport invernali. Gli organizzatori tirolesi sono alle ultime rifiniture in vista dell’altrettanto consueto gigante sul ghiacciaio del Rettenbach ad inaugurare il calendario delle gare. Il controllo neve eseguito sul tracciato austriaco nei giorni scorsi da parte della Fis ha dato esito positivo: sabato 27 ottobre in pista le donne, domenica 28 gli uomini.

L’edizione di Cdm 2019-2020 (la n°54 della storia) prevede 88 gare, per concludersi il 22 marzo 2020 a Cortina d'Ampezzo con le finali di tutte le specialità: un vero premondiale ad un anno dalla rassegna iridata 2021 che sarà ospitata proprio dalla ‘Regina delle Dolomiti’. Saranno in tutto sette le località italiane sede di Cdm: Val Gardena, Alta Badia, Bormio, Madonna di Campiglio, Sestriere, La Thuile, oltre Cortina d'Ampezzo, che ospiteranno complessivamente 19 gare.

Nel circuito del Circo Bianco new entry per la Cina (Yanqing), in quella che sarà anche la prima stagione post era Marcel Hirscher: il vincitore delle ultime otto edizioni di Coppa si è, appunto, da poco ritirato. La Sfera di Cristallo femminile, invece, da tre stagioni consecutive è detenuta dalla fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin.

Sci alpino in Tv, l’appuntamento è su Rai Sport

Ad aprire le danze sarà, dunque, il gigante femminile sabato mattina a Soelden: alle ore 10 la prima manche, alle 13 la seconda.

Agli stessi identici orari, domenica 27 il gigante maschile. L’intera stagione sarà trasmessa in tv dalla Rai su Rai Sport, e anche su Rai2 per quanto riguarda le gare che più avanti si andranno a disputare nelle località italiane, e il tutto sarà anche disponibile in diretta streaming su Rai Play. Gli stessi eventi saranno inoltre visibili anche sui canali Eurosport (streaming Eurosport Player) e sulla piattaforma Dazn.

Orari - Per il debutto di Soelden il collegamento televisivo di Rai Sport è fissato dalle 9:40 per la prima manche e dalle 12:40 per la seconda manche di entrambe le gare.

Gli azzurri/e per Soelden

Dodici mesi fa a vincere in campo femminile è stata la transalpina Tessa Worley, precedendo di pochi centesimi la nostra Federica Brignone. Il gigante maschile, invece, in entrambe le ultime due edizioni è stato annullato per condizioni meteo avverse.

L'ultimo azzurro a salire sul podio nella località tirolese è stato Manfred Moelgg nel 2012 centrando il posto d’onore dietro lo statunitense Ted Ligety, il quale, a quota 4, detiene il record di successi a Soelden.

Italiani in pista - Saranno otto le azzurre al via nel gigante femminile: Federica Brignone, Irene Curtoni, Francesca Marsaglia, Marta Bassino, Sofia Goggia, Karoline Pichler, Roberta Milesi e Roberta Midali.

Mentre i gigantisti azzurri al cancelletto di partenza saranno sette: Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti, Luca De Aliprandini, Dominik Paris, Giovanni Borsotti, Simon Maurberger e Hannes Zingerle.