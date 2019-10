E' finalmente arrivato il giorno del debutto tanto atteso del fuoriclasse ucraino Oleksandr Usyk nei pesi massimi. Nella serata di sabato 12 ottobre, ovvero le prime ore di domenica 13 in Italia, l'ex campione indiscusso dei pesi cruiser affronterà lo statunitense Chazz Whiterspoon alla Wintrust Arena di Chicago. L'approdo di un pugile di tale caratura nella categoria regina del pugilato è atteso da moltissimi fan e addetti ai lavori, che vedono nel 32enne di Kiev una minaccia importante ai big della categoria.

Un match da vincere per puntare al bersaglio più importante

Il match che attende Usyk sulla carta non dovrebbe presentare grandissimi problemi, considerato quanto fatto vedere fino ad ora sul ring dall'ucraino. Questi ha infatti esordito nel professionismo nel 2013, pochi mesi dopo aver vinto l'oro nei massimi a Londra 2012, e da allora ha inanellato 16 vittorie in altrettanti incontri. Il primo titolo nella categoria dei cruiser è arrivato nel settembre 2016, quando sconfisse ai punti il campione mondiale WBO Glowacki.

Dopo alcune difese, Usyk si è messo in gioco nel torneo "World Boxing Super Series", in cui i migliori 8 rappresentanti della divisione dei cruiser si sono affrontati per decretare il campione indiscusso della categoria.

Qui Usyk si è distinto abbattendo prima l'ex campione WBO Marco Huck nei quarti, per poi battere il campione WBC Mairis Briedis in semifinale. In finale la vittoria ai punti su Murat Gassiev gli ha consegnato anche le cinture WBA e IBF, rendendolo campione indiscusso della categoria.

Successivamente Usyk ha difeso il suo titolo contro Tony Bellew con una vittoria per ko, prima di decidere di salire nei massimi e tentare di conquistare il titolo anche nella massima divisione di peso.

Come primo incontro avrebbe dovuto affrontare l'ex sfidante mondiale Carlos Takam, ma un infortunio ha portato all'annullamento del match. In data odierna invece l'atteso debutto, anche questo segnato da un problema dell'ultimo minuto.

Solo pochi giorni fa il suo avversario designato, Tyrone Spong, è stato trovato positivo all'antidoping, costringendo gli organizzatori a rimuoverlo dall'evento e sostituirlo con Chazz Whiterspoon.

Il 38enne di Filadeflia, 38 vittorie e 3 sconfitte in carriera, non ha fino ad ora ottenuto risultati di rilievo in carriera. Le sue chance di battere un fuoriclasse come Usyk non sembrano essere altissime ma per lui questo rappresenta l'ultimo treno per rivitalizzare una carriera che sembra non aver niente da dire.

Per Usyk è invece solo il biglietto d'entrata verso la scalata ad una delle cinture mondiali, attualmente detenute da Deontay Wilder (WBC)e Andy Ruiz (WBO,WBA, IBF).

Dove vedere il match

Il match Usyk vs Whiterspoon sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN a partire dalle 03:00 di domenica 13 ottobre 2019. Oltre al main event saranno trasmessi anche i match Bivol vs Castillo, valido per il titolo WBA dei mediomassimi e la sfida tra Jessica McCaskill ed Erica Farias, valida per i titoli WBC e WBA femminili dei superleggeri.

DAZN è visibile su pc, tablet, smartphone e smart TV.