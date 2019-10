Grande attesa a New York per il ritorno sul ring dell'ex campione dei pesi medi Gennady Golovkin che, sabato 5 ottobre (le prime ore di domenica 6 in Italia), affronterà Sergiy Derevyanchenko. Il match è valido per il titolo IBF dei pesi medi, lasciato vacante dal campione Canelo Alvarez, ovvero il pugile che ha inflitto al kazako l'unica sconfitta in carriera e che gli ha sottratto i titoli WBA e WBC con un controverso verdetto nel settembre 2018. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Dazn a partire dalle 3:00 (ora italiana).

Per Golovkin un appuntamento da non fallire

Il fuoriclasse kazako, a lungo campione WBA dei medi e in seguito anche IBF e WBC, ha ormai 37 anni e sa benissimo che una nuova battuta d'arresto lo allontanerebbe da un terzo match con Canelo Alvarez. Inoltre, l'opportunità di ritornare a cingere una delle quattro cinture mondiali è senza dubbio ghiotta e "GGG" sa benissimo che ritornare campione IBF lo metterà nelle condizioni migliori per affrontare la sua ultima parte di carriera e magari ottenere il sospirato rematch.

Golovkin ha all'attivo 39 vittorie (35 per ko) oltre ad un pareggio ed una sconfitta arrivati nei due match contro il rosso messicano. A detta di molti addetti ai lavori aveva vinto entrambi i match ma a quanto pare i giudici hanno avuto opinioni diverse, privando il kazako delle sue cinture e di uno scalpo prestigioso come quello di Alvarez. In caso di vittoria GGG ha già in mente di sfidare nuovamente il messicano, il quale però è atteso dalla sfida a Sergey Kovalev per il titolo WBO dei mediomassimi e non è chiaro se tornerà nei medi.

Prima di progettare un nuovo capitolo della faida però l'ex campione dovrà avere ragione di un rivale duro come l'ucraino Derevyanchenko. Questi ha all'attivo solo 14 incontri da professionista, con 13 vittorie ed una sola sconfitta. L'unica debacle dell'ucraino è arrivata però con un altro campione come Daniel Jacobs, in un incontro perso di misura per split decision. In tale match, valevole anch'esso per il titolo mondiale IBF, Derevyanchenko ha dimostrato di essere pugile di alto livello, in grado di mettere in difficoltà i big della categoria.

Il 33enne ucraino rappresenta dunque un avversario di tutto rispetto per un fuoriclasse come Golovkin, il quale si dice convinto della vittoria per ko. Sarà come sempre il ring a dire se il kazako riuscirà ad avere facilmente ragione dell'ostico ucraino che cerca la consacrazione definitiva nell'élite del pugilato mondiale.

Dove vedere il match

Il match Golovkin vs Derevyanchenko, valido per il titolo mondiale IBF dei pesi medi, sarà trasmesso in diretta streaming in esclusiva su Dazn. Il collegamento con il Madison Square Garden di New York è previsto per le 3:00 (ora italiana) di domenica 6 settembre.

Dazn è visibile su PC, tablet, smartphone e smart TV.