Proseguono i tornei di Tennis del circuito Atp di questa settimana. Andreas Seppi vince il suo match di ottavi di finale contro Steve Johnson e si qualifica ai quarti del torneo Atp 250 di New York: 7-6 6-3 il punteggio finale per il tennista altoatesino, che nei quarti ora se la vedrà contro chi vincerà la sfida tra la testa di serie numero 1 del torneo - ovvero l'americano John Isner - e l'australiano Thompson.

Primo set molto equilibrato caratterizzato dai numerosi break, l'epilogo arriva al tie break dove Seppi è bravo a giocare con maggiore lucidità i punti decisivi.

Nel secondo set Seppi è più centrato e fa subito il break. Gioca un tennis più sciolto portandosi anche sul 5-1. Qui c'è un comprensibile rilassamento dovuto al largo vantaggio. Non chiude la prima volta che serve per il match, ma poi non fallisce alla seconda, chiudendo il parziale 6-3.

Termina invece l'avventura nella Grande Mela per Lorenzi battuto da Kecmanovic

Termina invece agli ottavi di finale la corsa nella "Grande Mela" di Lorenzi, battuto da Kecmanovic con il punteggio di 6-3 6-3. La partita per la verità non è mai sembrata in discussione nell'esito finale, con Kecmanovic che ha sempre controllato le operazioni si gioco facendo valere anche la sua maggiore potenza nei colpi da fondo campo.

Nel primo set, il break decisivo arriva all'ottavo game, dopo poco chiude con il parziale 6-3.

Nel secondo set l’avvio di Lorenzi è subito molto problematico e l'italiano è subito costretto all'inseguimento: si crea due palle del controbreak istantaneo, ma Kecmanovic è bravo ad annullarle. Da quel momento Kecmanovic non ha più nessuna difficoltà al servizio e fa anche il secondo break che chiude i giochi.

Sinner in campo contro Goffin a Rotterdam alle 11 di giovedì 13 febbraio, Berrettini non giocherà a Rio de Janeiro

Grande attesa intanto per vedere all'opera la giovane speranza del tennis italiano Jannik Sinner impegnato negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Rotterdam.

Sinner, ieri ha passato il turno senza giocare, visto che il suo avversario Albot si è ritirato prima di scendere in campo e nessun giocatore sconfitto nelle qualificazioni aveva firmato per il ripescaggio nel tabellone principale.

Jannik Sinner avrà di fronte - oggi alle ore 11 - in una sfida molto difficile, la testa di serie numero 2 del torneo, ovvero il belga David Goffin. Una gara piuttosto complicata per il giovane talento azzurro, il quale però potrà, sicuramente, giocare a mente libera, non avendo quasi nulla da perdere.

Intanto è da segnalare che Matteo Berrettini ha dato forfait anche al torneo di Rio de Janeiro in programma per la prossima settimana. Il problema agli addominali che non gli dà pace persiste e sta condizionando fortemente il suo avvio di stagione.