La settimana del circuito Atp di Tennis che sta per iniziare sarà caratterizzata da tre tornei: l'Atp 500 di Rotterdam e i 250 di New York e di Buenos Aires.

Come sempre, si presenta di altissimo livello il tabellone del torneo olandese - si gioca sul sintetico indoor - anche se quest'anno non è in gara Roger Federer che spesso ha fatto tappa a febbraio nei Paesi Bassi. A guidare il tabellone c'è il russo Daniil Medvedev che aspetta un qualificato. Testa di serie numero 2 è il greco Stefanos Tsitsipas che al primo turno giocherà contro il polacco Hurkacz.

In tabellone nella parte alta, come testa di serie numero 5 c'è Fabio Fognini che avrà un primo incontro tutt'altro che agevole contro Khachanov. Come altre teste di serie nella parte alta del tabellone ci sono anche Rublev, nel potenziale quarto di finale di Medvedev e Monfils che è sulla strada di Fognini.

Nella parte bassa del tabellone c'è l'altro azzurro impegnato: dopo la sconfitta all'esordio a Montpellier il giovane Jannik Sinner (wild card) sfiderà al primo turno Albot. Dovesse vincere troverebbe chi si impone nella sfida tra Haase e Goffin.

Nella parte bassa come teste di serie ci sono, nel terzo quarto, Bautista Agut e Goffin. Nell'ultimo spicchio, nel quarto di Tsitsipas c'è Shapovalov. Anche se il russo ha un primo turno molto affascinante e, potenzialmente pericoloso, contro il bulgaro Dimitrov.

A New York in tabellone Andreas Seppi

Il secondo torneo della settimana si gioca a New York sul cemento al coperto. Unico italiano presente in tabellone è Andreas Seppi che sarà impegnato al primo turno in una sfida ostica contro Dzumhur.

Tabellone che vede la presenza di tantissimi "bombardieri" al servizio: testa di serie numero 1 è l'americano John Isner, secondo favorito è Milos Raonic reduce dall'ottima prova all'Australian Open e terzo nel seeding è l'americano Reilly Opelka. Nella parte alta del tabellone grande concentrazione di tennisti a stelle e strisce con Sandgren, andato vicinissimo all'impresa contro Federer agli Australian Open e Johnson.

Nella parte bassa oltre a Raonic da monitorare Kecmanovic, Humbert e Edmund. Possibile secondo turno a tutto servizio tra Isner e Karlovic. Al torneo ha dato forfait l'australiano Kyrgios per un infortunio alla spalla.

A Buenos Aires con il forfait di Berrettini, in tabellone restano solo Sonego e Cecchinato

Matteo Berrettini aveva scelto la terra battuta sudamericana all'aperto per il suo rientro. Ma deve rimandare l'appuntamento perchè non si è ancora del tutto ripreso dal problema agli addominali che lo ha condizionato anche agli Australian Open. Forfait anche del finalista di Melbourne Dominic Thiem.

In tabellone a rappresentare l'Italia ci saranno Lorenzo Sonego che al primo turno se la vedrà con l'uruguayano Cuevas e Marco Cecchinato che affonta la sfida, non impossibile, contro lo spagnolo Carballes Baena. Prime due teste di serie del torneo sono i padroni di casa Schwartzman e Pella, nella metà del tabellone del primo c'è Coric (numero 4), sotto la testa di serie numero 3 è Lajovic.