Con una lunga sequenza di brevi corse a tappe in questo mese di febbraio la Spagna è la nazione più attiva nella fase iniziale della stagione del Ciclismo professionistico. Dopo la Challenge Maiorca il testimone passa alla Volta Valenciana, storica corsa a tappe tornata in calendario nel 2016 dopo alcuni di stop forzato per problemi economici. Grazie ad un clima piuttosto favorevole, ai percorsi interessanti e vari, alla vicinanza con le altre corse spagnole, la Volta Valenciana ha superato di slancio la lunga pausa.

Fin dal suo ritorno la corsa ha potuto godere di un vero parterre de roi tra i corridori al via, ed anche stavolta il livello sarà particolarmente alto. Tra i tanti campioni che dovevano essere al via mancherà però quello che probabilmente era il più atteso, Tom Dumoulin, fermato da un improvviso malanno.

Volta Valenciana, diretta tv e streaming su Eurosport

La Volta Valenciana scatta mercoledì 5 febbraio per concludersi domenica 9. Le cinque tappe del percorso offrono tre occasioni per i velocisti e due per gli scalatori.

La corsa sarà trasmessa ogni giorno sia in tv da Eurosport e in streaming da Eurosport Player.

Mercoledì 5 febbraio 1° tappa Castellò – Vila Real 184 km. Un solo Gpm a metà percorso per una giornata favorevole al primo confronto tra sprinter. In tv su Eurosport 2 dalle 19, in streaming su Eurosport Player dalle 15.

Giovedì 6 febbraio 2° tappa Torrent – Cullera 181 km. Prima parte di percorso ondulata, poi un lungo tratto pianeggiante per arrivare al confronto finale su una rampa di 2 km all’8% di pendenza media.

Tv e streaming dalle 15.

Venerdì 7 febbraio 3° tappa Orihuela – Torrevieja 174 km. Una salita di seconda categoria a metà corsa non dovrebbe precludere le possibilità di uno sprint generale. Tv e streaming dalle 15

Sabato 8 febbraio 4° tappa Calp – Alta Sierra de Bernia 170 km. È il tappone della corsa, con l’arrivo su una salita micidiale, 5 km al 12% di media con punte sul 20%. Tv su Eurosport 2 dalle 19, streaming su Eurosport Player dalle 15.

Domenica 9 febbraio 5° tappa Paterna – Valencia 97 km. Frazione pianeggiante per un ultimo prevedibile show dei velocisti. Tv e streaming dalle 14.30.

Il no di Dumoulin

Al via della Volta Valenciana mancherà un nome attesissimo, quello di Tom Dumoulin. Il campione olandese avrebbe dovuto fare qui il debutto in maglia Jumbo Visma e il rientro a otto mesi dall’ultima apparizione, avvenuta al Giro del Delfinato dello scorso giugno. Invece il vincitore del Giro 2017 si è ammalato alla vigilia della corsa ed ha dovuto rimandare il suo ritorno.

“La squadra è appena partita per un allenamento qui a Valencia, ma purtroppo senza di me.

Mi sono ammalato ieri sera e tornerò a casa per riprendermi. Questo non è il modo in cui volevo iniziare la stagione, ma dobbiamo essere saggi. Se non ti senti bene è meglio non correre” ha scritto Dumoulin sui suoi spazi social. La prossima corsa nel calendario personale del corridore della Jumbo Visma sarebbe la Tirreno Adriatico, ma vedremo se questo stop porterà ad un cambio di programmi.

Moscon e Trentin tra gli italiani in corsa

Anche senza Tom Dumoulin la Volta Valenciana godrà di un cast di altissimo livello, soprattutto pensando che si tratta di una corsa che non fa parte del calendario World Tour.

Tra i velocisti puri spiccano le presenze di Dylan Groenewegen e di Fabio Jakobsen, oltre a quelle di tanti corridori veloci da classiche come Kristoff, Trentin e Degenkolb. Tra i favoriti al successo finale della Volta Valenciana spicca Alejandro Valverde, ma attenzione anche al fenomeno emergente Tadej Pogacar, a Ion Izagirre, Michal Kwiatkowski e Wout Poels.

Vedremo anche altri big come Van Avermaet e Gilbert, che forse non troveranno qui i percorsi più adatti alle loro caratteristiche, ma saranno ugualmente da seguire nelle loro prime pedalate stagionali. Tra gli italiani, oltre a Trentin che si potrà inserire nelle volate, si aspetta qualche segnale da Moscon, reduce da un 2019 con più ombre che luci, e si applaude al rientro di De Marchi, fermo dall’incidente occorsogli al Tour de France.