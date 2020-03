La battuta d'arresto degli appuntamenti di sport paralimpico continua: a saltare, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, anche il Gran Prix 2020 di Atletica Paralimpica di Jesolo previsto per la penultima settimana di maggio. Modificato anche il calendario di tutti gli appuntamenti internazionali previsti per l'anno in corso che, per ovvie ragioni, subirà diverse modifiche ed aggiornamenti.

La decisione della Fispes

A comunicarlo, la Federazione Italiana Sport Paralimpici E Sperimentali (Fispes) che, in seguito alla crisi sanitaria mondiale ancora particolarmente pericolosa, ha decretato la cancellazione della tappa italiana prevista all'interno del circuito internazionale del Grand Prix 2020, in programma nella città di Jesolo dal 22 al 24 maggio.

L'appuntamento, tra i più importanti a livello nazionale ed internazionale per la disciplina di Atletica Leggera adattata a persone con disabilità, entra, quindi, ufficialmente a far parte degli eventi di World Para Athletics annullati o rinviati a data da destinarsi. La cancellazione, è avvenuta in accordo con la WPA e le federazioni di specialità tra le quali la Fispes.

Atletica paralimpica: gli impegni internazionali che subiranno variazioni

Ad essere cancellata definitivamente dal calendario agonistico internazionale, a seguito di una prima decisione di rinvio al 20 ottobre 2020, la Coppa del Mondo di Maratona di Londra prevista per il 26 aprile, proprio a sottolineare la movimentazione e l'impegno del mondo sportivo di fronte all'emergenza in atto in ogni parte del mondo.

Di seguito, le tappe e gli appuntamenti cancellati e rinviati (al momento, fino al successivo aggiornamento) relativi al Circuito di World Para Athletics e della Coppa del Mondo (il calendario è, ovviamente, suscettibile di variazioni e modifiche a seguito dell'emergenza in corso).

Atletica paralimpica: il calendario aggiornato

Date cancellate

14-17 marzo - UAE (Dubai)

26-28 marzo - San Paolo (Brasile)

24-26 aprile - Pechino (Cina)

26 aprile - Maratona di Londra

22-24 maggio - Jesolo (Veneto - Italia)

28-30 maggio - Nottwil (Svizzera)

Date rinviate

2-5 aprile - Arizona (USA)

6-8 maggio - Parigi (Francia)

Il calendario aggiornato e tutti i riferimenti, sono disponibili sul sito ufficiale dei World Para Athletics e della Federazione Italiana Sport Paralimpici E Sperimentali, sulle relative pagine social e attraverso il sito istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico.

Le modifiche e le cancellazioni degli eventi - si legge sul sito WAP 2020 - avranno un notevole impatto sulle opportunità di qualificazione e classificazione degli atleti impegnati in vista delle Paralimpadi di Tokyo, ma sono e saranno in ottemperanza delle norme previste in materia di sicurezza e tutela degli atleti stessi.