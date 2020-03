Battuta d'arresto anche per il calendario delle attività sportive agonistiche del mondo paralimpico: la Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) ha comunicato che, a causa del propagarsi dell'emergenza Coronavirus a livello mondiale, è stata costretta a rimodulare la programmazione riguardante le discipline dell'Atletica paralimpica e del Calcio amputati.

Eventi internazionali paralimpici: le date annullate per l'atletica

Innanzitutto, sono state cancellate tre tappe del Grand Prix del World Para Athletics, circuito internazionale di Para Atletica che quest'anno avrebbe dovuto prendere il via lo scorso fine settimana da Dubai per concludersi martedì 17 marzo.

Annullati anche il Fazza International Championship - che si sarebbe dovuto disputare negli Emirati Arabi Uniti - i Loterias Caixa Athletics Open Championships che si sarebbero dovuti tenere dal 26 al 28 marzo prossimi a San Paolo, in Brasile, e l'ottava edizione dei China Open di Pechino previsti dal 24 al 26 aprile. Per quanto riguarda quest'ultima competizione, il comunicato relativo alla cancellazione era già stato diramato un mese fa.

Maratona di Londra rinviata al 4 ottobre

La Maratona di Londra, invece, ha subito una variazione di data.

Inizialmente in programma per il 26 aprile, la corsa è slittata al 4 ottobre. La 42.195 km che si tiene nella capitale inglese, come da tradizione, viene abbinata alla Coppa del Mondo World Para Athletics di Maratona.

Calcio amputati paralimpici: annullata EAFF Champions League

Brutte notizie anche per gli impegni internazionali della disciplina Calcio amputati. Gli atleti, purtroppo, devono rinunciare al sogno di prendere parte alla EAFF Champions League, attesa dal 22 al 24 maggio nella città di Kuloodporni Bielsko-Biala, in Polonia.

L'evento sportivo europeo avrebbe segnato, di fatto, il debutto della squadra nazionale italiana Nuova Montelabbate a livello internazionale, nel torneo che coinvolge i migliori club europei di questa disciplina agonistica.

Gli atleti dovranno attendere le prossime decisioni della Federazione Europea di Calcio amputati che sta duramente lavorando per trovare una ricollocazione della manifestazione nella stagione autunnale.

Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare dal sito ufficiale della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (Fispes).