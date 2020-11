Dopo la vittoria nel Gran Premio dell'Emilia Romagna, Lewis Hamilton ha gelato gli animi della festa del team Mercedes. Il sette volte campione del mondo, reduce da una gara strepitosa, ha rilasciato dichiarazioni che nessuno si sarebbe mai aspettato. ''Non so se ci sarò l’anno prossimo, non c’è garanzia che io corra ancora in F.1, anche se vorrei''. Parole che hanno agitato il team della casa tedesca, alla luce anche del probabile addio del team principal Toto Wolff. Hamilton avrà tempo per riflettere insieme alla sua famiglia. Le sue passioni non si fermano solo alla sport e questo può cambiare completamente lo scenario della Formula 1 a partire dal 2021.

Addio di Lewis Hamilton? Due possibili interpretazioni

Nemmeno il tempo di festeggiare l'ennesima vittoria e il titolo costruttori con la Mercedes, il settimo consecutivo, che nel post gara del Gran Premio Lewis Hamilton si è preso tutta la scena con alcune dichiarazioni molto forti che hanno stupito la Mercedes e tutti i suoi tifosi. Non è escluso che ciò che ha detto possa accadere veramente, dopo che con il suo talento ha dominato il panorama della Formula 1 negli ultimi anni. Per tale ragione, la Gazzetta dello Sport ha riportato due possibili interpretazioni in merito al futuro del pilota della Mercedes.

La Mercedes potrebbe accontentare Lewis sul rinnovo del contratto

Un primo probabile scenario che può prospettarsi è quello di vedere un accordo tra le parti chiamate in causa: la Mercedes e Hamilton.

La casa tedesca, messa di fronte alla possibilità di perdere il loro pilota, potrà proporre a Lewis le condizioni da lui richieste. In ballo c'è un contratto che scade nel 2020, ma l'accordo non riguarda solo l'aspetto economico ma anche quello tecnico: dal 2022 la Formula 1 entrerà in una nuova era tecnologica.

Il possibile ritiro di Lewis a fine stagione come Nico Rosberg

La seconda soluzione è quella di un suo probabile ritiro a fine stagione. Lewis è ormai un personaggio di spicco, richiesto da tanti team. Ma è pur vero anche che continuare a correre senza avversarsi, abbattendo di volta in volta record su record e conquistando titoli mondiali a mani basse, alla lunga può stancare anche per uno come lui.

Inoltre, appare molto strano che nel mese di novembre il team campione non abbia fatto sapere nulla sul suo pilota e questo ha aumentato ancor di più la percezione che ci siano delle complicazioni nella trattativa. In casa Mercedes non si è nuovi a questo scenario: già nel 2016 Nico Rosberg, fresco vincitore del titolo, annunciò a fine stagione l'addio alle corse.