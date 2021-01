Basta spulciare la classifica delle marcatrici per raccontare il campionato di Sara Boutimah. Capocannoniere con 14 gol in coabitazione con la compagna di squadra Renatinha e Lucileia del Montesilvano. Ed è generalmente noto che in questa speciale classifica, dove trovano cittadinanza grandi nomi come Marta, Vanin e Dal'Maz - tra le altre - non ci si finisce mai per caso. Lo sa bene la stessa Boutimah e l'Italcave Real Statte, che si gode una giocatrice capace di seguire un processo di crescita esponenziale negli ultimi anni, un vero e proprio riferimento in campo. A questo bisogna aggiungere lo stimolo e gli incentivi che ti possono dare l'ambiente di una squadra plurititolata e una società sana ed ecco che ne esce fuori il giusto mix capace di tirar fuori il miglior rendimento possibile da ogni giocatrice.

Umile e mai sopra le righe, Boutimah e la sua capigliatura di caparezziana memoria, guardano al futuro con ottimismo puntando al traguardo più prestigioso possibile, come il Dna dell'Italcave suggerisce. Domani Boutimah & C. avrebbero dovuto giocare contro il futsal Femminile Cagliari, ma la gara è stata rinviata causa Covid, l'ennesima da recuperare per Tony Marzella & C. Questo, però, non allenterà la concentrazione dell'ex giocatrice del Portos e Breganze, sempre ben focalizzata sul target successivo. Tra un'incertezza e l'altra del calendario dovuta alla pandemia, l'Italcave ha una certezza - tra le tante - per continuare la scalata in classifica guidata dalla lepre Città di Falconara e si chiama Sara Boutimah.

Sara, quarto posto in classifica con 19 punti.

Soddisfatte di quanto fatto finora?

Non siamo del tutto soddisfatte, abbiamo perso dei punti per strada che potevamo evitare e questo non può accadere nel girone di ritorno, quindi dobbiamo prestare più attenzione ai dettagli. Al momento non stiamo dando molta importanza alla classifica, per via del Covid non è molto veritiera. Abbiamo ancora tre partite da recuperare e la nostra posizione non è ancora definita, così come le quella delle altre squadre.

A livello personale, invece, sei contenta del tuo rendimento? Hai obbiettivi particolari che vorresti raggiungere?

"A livello personale vorrei continuare così, ho tanta voglia di fare gol e di rimanere lì sopra nella classifica marcatrici insieme a tutte le altre brasiliane. A livello di squadra invece mi piacerebbe alzare qualche trofeo, non è semplice perché ci sono squadre più attrezzate rispetto a noi, però la voglia e la determinazione ci sono.

Vediamo che esce fuori a fine stagione".

Ormai sei ben inserita nell'ambiente Statte. Come ti trovi giù in Puglia?

"Nell’Italcave Real Statte si sta bene, siamo proprio un bel gruppo e questo ci permette di lavorare bene insieme. Adesso in Puglia oltre al futsal ho trovato anche lavoro e ho una stabilità importante che vorrei continuasse così almeno per un po’".

Tornando a parlare di squadra, quali sono le reali ambizioni dell'Italcave?

"Come ho anticipato prima vogliamo dire la nostra in tutte le competizioni che ci troveremo ad affrontare".

Un punto forte e uno dove potresti migliorare?

"Parto dal mio punto debole: la difesa. Sono un po’ pigra sotto quest’aspetto, non mi piace molto, ma purtroppo nel Futsal bisogna anche difendere. Il mio punto forte?

Il secondo palo! Sto sempre là (ride, ndr) per quello se non faccio gol è dura tornare a difendere".

Al tuo prossimo gol la dedica sarà per...?

"In realtà tutti i miei gol sono dedicati alla mia amica Gaia che purtroppo mi ha lascito troppo presto. Però capita che dedichi un gol a qualche mio amico, sono sicura che lei non si offenda".