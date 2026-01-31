Mentre la stagione del ciclismo su strada si è appena messa in moto, l'attività su pista propone uno dei suoi appuntamento clou, i Campionati Europei. La rassegna continentale si svolge nel velodromo di Konya, in Turchia, dal 1° al 5 febbraio, una data anticipata rispetto a quella originale per non sovrapporre l'evento alle Olimpiadi di Milano - Cortina.

Europei, cinque giorni e 22 titoli in palio

Gli Europei di ciclismo su pista 2026 sono articolati su cinque giornate di gara, con una sessione mattutina, per qualificazioni e turni eliminatori, e una pomeridiana, in cui si assegnano le medaglie.

I titoli in palio sono 22.

Il programma delle finali degli Europei di ciclismo su pista 2026

Domenica 1° febbraio

Dalle 17: Scratch donne - Eliminazione uomini - Velocità a squadre donne - Velocità a squadre uomini

Lunedì 2 febbraio

Dalle 16.30: Corsa a punti uomini - Eliminazione donne - Chilometro uomini - Inseguimento a squadre donne - Inseguimento a squadre uomini

Martedì 3 febbraio

Dalle 16.30: Scratch uomini - Inseguimento individuale uomini - Omniun donne- Velocità donne

Mercoledì 4 febbraio

Dalle 16.30: Chilometro donne - Inseguimento individuale donne - Omnium uomini - Corsa a punti donne - Velocità uomini

Giovedì 5 febbraio

Dalle 12.30: Madison donne - Keirin donne - Keirin uomini - Madison uomini.

Sia la Rai che Eurosport - Discovery Plus offriranno in diretta tutte le sessioni pomeridiane. La tv di stato sarà in diretta solo in streaming su Rai Play Sport 1 per la prima giornata di gare, per poi trasmettere le altre in tv su Rai Sport. Eurosport 2 sarà il canale di riferimento per il gruppo Discovery, oltre alle consuete modalità di fuizione straming sulle piattaforme Discovery Plus, DAZN e TimVision.

Un'Italia giovane agli Europei

L'Italia si presenterà nel velodromo di Konya con una nazionale divisa tra atleti esperti e giovani emergenti a cui dare l'occasione di misurarsi con un grande appuntamento. Tra i big ci saranno Simone Consonni, Francesco Lamon, Elisa Balsamo e Letizia Paternoster.

Tra i protagonisti della nuova generazione è molto attesa Federica Venturelli.

Gli azzurri in gara agli Europei di ciclismo su pista 2026