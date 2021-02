Piloti, distanziamento sociale e tifosi collegati in diretta streaming: è in questo modo che si apre la nuova la nuova stagione di Formula 1 2021. Intanto McLaren questo lunedì 15 febbraio alle ore 19 (alle 20 italiane, ndr) ha presentato al pubblico la nuova monoposto che concorrerà nel campionato mondiale, al via il 28 marzo.

Presentata la McLaren di Norris e Ricciardo

Si chiama MCL35M ed è la vettura affidata alla guida del britannico Lando Norris e dell'australiano Daniel Ricciardo, nuovo acquisto McLaren dopo il passaggio di Carlos Sainz in Ferrari. Tra battutine e sorrisi, i due piloti della scuderia si sono lasciati andare a una lunga chiacchierata, durante la quale hanno parlato delle loro sensazioni sulla prossima stagione e anche risposto alle curiosità dei fan collegati in diretta da ogni parte del mondo.

Ma la novità assoluta riguarda il retrotreno dove sotto il cofano romberà il motore Mercedes, che prende il posto della Power Unit Renault.

Il team è entusiasta e i piloti sono carichi. L'obiettivo è vincere: "Vogliamo tornare in alto, io punto a tornare stabilmente sul podio" è questa la promessa dell'australiano, felice di essere finalmente in una scuderia pronta a cogliere il suo potenziale. "Norris è veloce, intelligente, in crescita. Ricciardo è un plurivincitore di gare, un talento" - afferma Zak Brown, amministratore delegato della scuderia di Woking. Un anno che si prospetta carico di coppie vincenti, come il binomio Norris-Ricciardo e McLaren-Mercedes.

A confermare queste promesse saranno solo le piste, per ora non ci resta che attendere l'inizio della stagione prevista per il 28 marzo con il gran premio del Bahrein.

Il "Filming day" invece è previsto per questo martedì mattina a Silverstone.

'Fuori dalle piste sarà tutto business'

Simpatici, esuberanti, sempre con il sorriso sulle labbra, Lando Norris e Daniel Ricciardo sono considerati tra i piloti più simpatici e divertenti dell'intero circus della Formula 1 e durante la presentazione i due piloti non hanno deluso le aspettative: l'evento ha rispecchiato in pieno il modo di essere dei due piloti che si sono esibiti anche in sala registrazione, cantando e suonando, e poi risposto alle domande di alcuni tifosi collegati in diretta.

La loro leggerezza però non è da sottovalutare, entrambi i piloti sono professionali e dediti al lavoro, spiega Zak Brown, che ha ribadito la professionalità dei piloti e della Scuderia: "Sono entrambi li fuori per dimostrare qualcosa. Daniel è in quella fase della carriera in cui vuole combattere per un campionato del mondo - dichiara il Ceo - e Lando non è più il "fratello minore" del suo compagno di squadra.

quindi penso che vedremo due piloti estremamente veloci, con personalità. ma una volta nel garage sarà tutto business".