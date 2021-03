Novak Djokovic è sempre più nella storia e nella leggenda del Tennis. In realtà non avrebbe bisogno di questo primato prestigioso perché quella storia e quella leggenda le sta già scrivendo da anni, insieme ai suoi grandi contemporanei Roger Federer e Rafa Nadal. Nella sfida interna ai 'Big3', però, il serbo mette a segno un gran punto a proprio favore, diventando così il giocatore con il più alto numero di settimane in vetta al ranking Atp da quando è stato costituito nel 1973. Sono dunque 311, una in più di Roger Federer il cui primato era stato già eguagliato la scorsa settimana.

Tutti i 'regni' di Nole

Il 3 febbraio dell'anno scorso Djokovic aveva riconquistato la vetta del ranking dopo averla lasciata temporaneamente nelle mani di Nadal alla fine del 2019. Il suo ultimo regno dura da 36 settimane, inutile dire che non è il più lungo della sua carriera anche se in questo caso non sappiamo come sarebbe andata senza il congelamento della classifica dovuto alla pandemia la scorsa primavera.

Il4 luglio del 2011 Nole divenne per la prima volta il numero 1 e rimase tale fino all'8 luglio 2012 per un totale di 53 settimane. Si riprese lo scettro il 5 novembre dello stesso anno e lo mantenne fino al 6 ottobre del 2013 per 48 settimane. Poi il suo regno più lungo, quello che va dal 7 luglio 2014 fino al 6 novembre 2016, 122 settimane.

Era poi risalito in cima il 5 novembre del 2018 e vi era rimasto fino al 3 novembre 2019 (52 settimane), prima dell'attuale regno.

La top 10 dei 're' più longevi

Novak Djokovic pertanto svetta a 311 settimane da leader e precede adesso Roger Federer fermo a quota 310 anche se lo svizzero può vantare due primati: quello delle settimane consecutive, l'incredibile numero di 237 tra febbraio 2004 e agosto 2008 e quello del numero 1 più 'anziano', nel 2018 Roger tornò sul trono a 36 anni suonati, sei anni dopo l'ultima volta e 14 dopo la prima.

Sul gradino più basso del podio c'è Pete Sampras, 287 settimane da leader e l'invidiabile primato di aver chiuso in vetta l'anno solare per sei anni di fila. Ivan Lendl è il quarto fuoriclasse di questa classifica, per il campione cecoslovacco sono 270 le settimane di leadership, una in più di Jimmy Connors che ne collezionò 269 ed è pertanto quinto.

Sesto e piuttosto lontano è Rafa Nadal, per lui le settimane in vetta sono 209 ed è l'ultimo tennista oltre quota 200, ma è anche l'unico ad aver conquistato lo scettro in tre diversi decenni.

Al settimo posto il 'genius' di John McEnroe, 170 settimane da leader e re incontrastato dal 1981 al 1984. Il talentuoso 'bad boy' precede uno dei suoi storici rivali, Bjorn Borg a quota 109 e praticamente invincibile nel periodo a cavallo tra gli anni '70 e '80.

Al nono posto Andre Agassi con 101 settimane e per il 'kid' di Las Vegas c'è comunque il primato di aver vinto tutte le categorie di torneo esistenti per il tennis maschile in singolare. Chiude la top 10 Lleyton Hewitt a quota 80 settimane, ma anche lui con un record personale: si tratta infatti del più giovane giocatore a raggiungere la vetta del ranking ad appena 20 anni e 8 mesi nel 2001.