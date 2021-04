A poco più di una settimana dal via di Torino, previsto per sabato 8 maggio con una tappa a cronometro, la Rai ha presentato il progetto con cui porterà il Giro d’Italia nelle case degli italiani. La tv di stato ha disegnato una strategia innovativa per offrire davvero tutta la corsa e tutto quello che gira intorno ai corridori e alla carovana, dedicando ampi spazi del palinsesto di Rai Sport e di Rai Due al Giro. Tutte le 21 tappe saranno trasmesse integralmente dall’inizio alla fine, con una doppia postazione di telecronisti che si alterneranno nella prima e nella seconda fase della corsa.

Saranno molte anche le trasmissioni di contorno, sia prima del via delle tappe che dopo, per presentare e analizzare la corsa, sentire le voci dei protagonisti e consentire di vedere quanto accaduto a chi non ha potuto seguire le dirette.

180 ore di Giro d’Italia

La Rai farà uno sforzo imponente per offrire un grande Giro d’Italia. La tv di stato ha presentato la sua programmazione dedicata alla corsa rosa, che prevede la bellezza di 180 ore di trasmissioni. La novità più importante è la diretta integrale, dal primo all’ultimo chilometro, di tutte le 21 tappe, un trattamento riservato in passato solo alle frazioni di alta montagna. Viste le tante ore di corsa da raccontare, la Rai ha pensato di allestire due coppie di telecronisti e commentatori tecnici.

Nella prima parte delle tappe sarà Andrea De Luca il telecronista, accompagnato dal commento tecnico di Marco Saligari. Nelle fasi finali subentrerà invece Francesco Pancani, al ritorno nella postazione di telecronista del Giro dopo tre anni. Al fianco del giornalista toscano ci sarà Giada Borgato, prima donna a ricoprire il ruolo di commentatrice tecnica del Giro d’Italia.

Il Giro dalla mattina a mezzanotte

Il Giro d’Italia sui canali Rai inizierà ancora prima del via della corsa. Ad aprire le giornate in rosa sarà la trasmissione del mattino Villaggio di Partenza, condotta da Tommaso Mecarozzi e in onda su Rai Sport un’ora prima del via della tappa. In questo programma torna come opinionista Gigi Sgarbozza, mentre Umberto Martini e Ettore Giovannelli si occuperanno delle interviste ai corridori.

Al via della tappa scatterà Prima Diretta, sempre su Rai Sport, con le immagini della corsa e il racconto di Andrea De Luca e Marco Saligari, affiancati da Fabio Genovesi, ma anche lo studio di Antonello Orlando. Dalle 14 il Giro d’Italia si sposterà su Rai Due, con il prosieguo della diretta affidato alle voci di Francesco Pancani e Giada Borgato, sempre con la collaborazione di Fabio Genovesi. Dalle moto in corsa interverranno Stefano Rizzato e Davide Cassani, grande novità di questa edizione del Giro per la Rai.

Dopo l’arrivo la programmazione proseguirà con lo storico Processo alla tappa, sempre su Rai Due fino alle 18. A condurre la trasmissione inventata da Sergio Zavoli sarà ancora Alessandra De Stefano, con gli interventi tecnici di Stefano Garzelli e Daniele Bennati.

Il Giro tornerà poi su Rai Sport per due trasmissioni che fanno il riepilogo della giornata, con le immagini salienti della tappa, commenti e interviste dei protagonisti. Alle 20 sarà la volta di TGiro, con Andrea de Luca e Marco Saligari, mentre a mezzanotte Antonello Orlando condurrà Giro Notte.