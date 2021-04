In Nba nella serata del 28 aprile (quando in Italia erano le prime ore di giovedì 29 aprile) sono scese sul parquet 20 squadre, dando vita a 10 match emozionanti.

Vittorie per Denver (contro i Pelicans), Boston (contro Charlotte), Phoenix (contro i Clippers) e Utah. Male invece i Lakers (contro Washington), Atlanta (contro Philadelphia) e Memphis (contro Portland).

Jokic trascina Denver alla vittoria

New Orleans Pelicans 112 – Denver Nuggets 114

Bella partita al Pepsi Center, dove Jokic e compagni vincono nel finale contro i Pelicans. Proprio grazie al serbo, con una stoppata nel finale a Zion Williamson, porta la vittoria ai Nuggets.

Il n° 15 conclude la partita con 32 punti, 8 assist e 7 rimbalzi aiutato anche da Michael Porter Jr. che segna 28 punti con 8 rimbalzi. Buona anche la doppia doppia da 19 punti e 10 assist per l'ex Real Madrid Campazzo. Per New Orleans da notare i 27 con 5 assist e 7 rimbalzi per Ingram e la tripla doppia di Lonzo Ball da 16, con 12 assist e altrettanti rimbalzi. (MVP della serata Nikola Jokic)

Los Angeles Lakers 107 - Washington Wizards 116

Grande vittoria di Washington contro i campioni in carica. Ennesima tripla doppia per Russel Westbrook da 18 punti, 14 assist e 18 rimbalzi e 27 punti per Bradley Beal. 20^ partita senza LeBron James per i Lakers che fanno fatica dal terzo quarto in poi nonostante i 26 con 5 rimbalzi per Anthony Davis e la doppia doppia di Andre Drummond da 17e 11 rimbalzi.

(MVP della serata Russel Westbrook).

Charlotte Hornets 111 – Boston Celtics 120

Rematch nel giro di quattro giorni quello tra Boston e Charlotte con un risultato diverso, ovvero la vittoria dei Celtics. Riposo nella partita di ieri contro OKC che ha fatto bene a Jayson Tatum che piazza 35 punti con 8 assist e 8 rimbalzi, ma non è il miglior realizzatore della serata perché Jaylen Brown ne mette a segno 38 con 7 rimbalzi.

Per Charlotte 25 e 7 assist per Devonte' Graham e 19 sia per Miles Bridges che per P.J. Washington. Parziale finale che comunque fa ben sperare per gli Hornets soprattutto dopo la serata al tiro della coppia di Boston. (MVP della serata Jaylen Brown)

Orlando Magic 109 – Cleveland Cavaliers 104

Quarta sconfitta consecutiva, invece, per i Cavs dove non bastano le due doppie doppie di Darius Grland, 25 punti e 10 assist e Jarett Allen, 17 e 13 rimbalzi.

Torna a vincere Orlando dopo le sette sconfitte consecutive, grazie ai punti dell'ex Denver Nuggets, Gary Harris che segna 19 punti con 7 assist e 6 rimbalzi. 18 punti anche per i due rookie, Cole Anthony e Chuma Okeke. (MVP della serata Gary Harris).

Dopo 11 anni, Phoenix torna ai Play-off

Los Angeles Clippers 101 – Phoenix Suns 109

Seconda vittoria consecutiva per Phoenix, trascinata da Chris Paul con 28 punti e 10 assist e da Devin Booker con 21 e 6 rimbalzi. Seconda sconfitta, invece, per i Clippers che non riescono a reagire alla volata finale dei Suns, merito anche di un'ottima difesa. 25 e 10 rimbalzi per Paul George e 16 per Marcus Morris. (MVP della serata Chris Paul).

San Antonio Spurs 111 – Miami Heat 116

Miami che dopo questa vittoria mette nel mirino Boston, ora al 6° posto nella Eastern Conference.

Da incorniciare la prestazione di Jimmy Butler da 29 punti, 6 assist e 8 rimbalzi cosi come la doppia doppia di Bam Adebayo da 21 e 11 rimbalzi. Per gli Spurs, 20 e 8 assist per il n°10 Demar DeRozan e tripla doppia per Dejounte Murray da 20, 11 assist e 10 rimbalzi. San Antonio che deve stare attenta all'avanzata di Golden State per non perdere il posto per effettuare i play-in. (MVP della serata Jimmy Butler)

Utah Jazz 154 – Sacramento Kings 105

24 triple messe a segno da Utah, che vanno vicini al record di 29 di Milwaukee. Partita a senso unico al Golden 1 Center di Sacramento, dove i Jazz hanno demolito i Kings. 24 punti per Bojan Bogdanovic e 23, uscendo dalla panchina, per Jordan Clarkson.

Troppo pochi i punti per i Kings che hanno come top scorer Buddy Hield da 18 e 7 assist, insieme a Richaun Holmes che, anche lui ne mette 18. (MVP della serata Bojan Bogdanovic)

Chicago Bulls 94 – New York Knicks 113

Al Madison Square Garden partita affascinante, anche per la storia delle due franchigie: quella tra i Knicks e i Bulls. Gara decisa all'ultimo quarto con un parziale da 18 punti per New York. Mostruosa la prestazione di Julius Randle che segna 34 punti con 7 rimbalzi insieme anche ai 22 con 6 assist e 7 rimbalzi per l'ex Duke Rj Barret che portano la 35^ vittoria in questa stagione. Per i Bulls solito e impressionante Nikola Vucevic che conclude la partita con una doppia doppia da 26 punti e 18 rimbalzi e 14 punti dalla panchina per Lauri Markannen.

(MVP della serata Julius Randle)

Atlanta Hawks 83 – Philadelphia 76ers 127

Altra partita a senso unico è stata quella tra i 76ers e gli Hawks che distruggono i ragazzi di Nate McMillan. 20 punti per Seth Curry e 17 sia per Embiid che per Tobias Harris con anche 6 assist e 7 rimbalzi. Pesa ancora molto l'assenza di Trae Young per Atlanta che viene trascinata dai 21 punti di John Collins e i 14 punti di Solomon Hill con 5 rimbalzi. Philadelphia seconda a East che cerca di riprendersi il primato in classifica, occupato ora dai Brooklyn Nets. (MVP della serata Seth Curry)

Portland Trail Blazers 130 – Memphis Grizzlies 109

Ottima partita dei Blazers che ribaltano il rematch di Domenica con la vittoria che arriva grazie ai 26 con 6 assist di C.J.

McCollum, i 24 di Powell con 5 rimbalzi e i 23 e 5 assist di Damian Lillard. Dopo Denver arriva la seconda sconfitta per Memphis dove non bastano i 18 di Dillon Brooks e i 19 con 6 assist per Valanciunas. Solo 10 punti per la star Ja Morant. (MVP della partita C.J. McCollum).