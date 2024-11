Durante un evento organizzato da alcuni sponsor a Vejle, nella sua Danimarca, Jonas Vingegaard ha risposto alle critiche che gli sono state fatte qualche settimana fa dalla leggenda del Ciclismo francese Bernard Hinault. In occasione del suo settantesimo compleanno, Hinault aveva parlato della sua carriera e del ciclismo di oggi. L'ex campione era stato prodigo di elogi per Tadej Pogacar e per il suo modo spumeggiante di interpretare le corse. Hinault aveva invece criticato Jonas Vingegaard per il suo programma di gare troppo scarno, troppo concentrato sul Tour de France e senza nessuna classica.

"Se ami il ciclismo, allora ti piace correre e vincere", aveva criticato Hinault. A Vejle, a Vingegaard è stato chiesto cosa pensasse di quelle frasi e il danese ha risposto che Hinault "non pensa a cosa mi è successo quest'anno".

'Non potevo essere al top per il resto della stagione'

Il riferimento di Jonas Vingegaard è chiaramente all'incidente in cui è incappato al Giro dei Paesi Baschi ad inizio aprile. Il campione danese si procurò diverse fratture e uno pneumotorace, un infortunio che lo costrinse a diverse settimane di riposo assoluto. La sua presenza al Tour de France rimase in dubbio fino a pochi giorni dal via, ma alla fine Vingegaard riuscì a recuperare in tempo, seppure con una preparazione affrettata.

Il due volte vincitore del Tour de France ha raccontato che quell'incidente, oltre a costringerlo ad un lungo stop, ha condizionato anche l'ultima parte della stagione. "Quando Hinault dice che corro poco, non pensa a cosa mi è successo quest'anno. È chiaro che se non avessi avuto quell'incidente, avrei fatto anche più corse", ha dichiarato Vingegaard.

"Con quell'incidente, non credo che ci si possa aspettare che io sia al top per il resto della stagione. Penso che molti sottovalutino quanto è costato prepararsi per il Tour de France. Se non fossi riuscito a recuperare per il Tour, allora avrei fatto delle corse in più nel finale di stagione" ha continuato il danese.

La stagione 2024 di Vingegaard

Jonas Vingegaard ha messo insieme 44 giorni di corsa in questa stagione 2024 di ciclismo, un numero abbastanza esiguo, ma chiaramente condizionato dallo stop di quasi tre mesi per l'incidente al Giro dei Paesi Baschi. Il danese della Visma ha cominciato a correre il 22 febbraio alla O'Gran Camino, breve corsa a tappe spagnola in cui ha vinto tutte e tre le frazioni in linea e la classifica generale. Ha poi partecipato alla Tirreno Adriatico, vincendo le due tappe più impegnative e la classifica. La sua prima parte di stagione si è conclusa il 4 aprile con la caduta nei Paesi Baschi.

Vingegaard è rientrato il 29 giugno al via del Tour de France, in cui ha vinto una tappa, senza però riuscire a contrastare la marcia trionfale di Tadej Pogacar. Le ultime apparizioni stagionali sono state alla Clasica di San Sebastian, dove si è ritirato, e al Giro di Polonia, in cui ha vinto la classifica finale.