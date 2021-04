Marvin Vettori surclassa Holland nel main event UFC on ABC a Las Vegas, trascinando l'Italia ai vertici mondiali delle MMA: 50 - 44 il verdetto schiacciante dei giudici dopo cinque round. Ennesima performance superlativa del fighter italiano che, galvanizzato dal quinto successo consecutivo, nel post match sfida il campione: 'Ora voglio subito Adesanya'. Gara in totale controllo di 'The Italian Dream', scaltro nello sfruttare la lotta libera, propria peculiarità, tanto sofferta dallo statunitense. Prestazione personale suggellata dal record di 11 take-down in un solo incontro: nessuno come lui nella divisione dei pesi medi UFC.

Entusiasmo, tuttavia, repentinamente contenuto da Vettori che si confessa rammaricato per non essere riuscito a finalizzare l'avversario: 'Non sono contento perché volevo chiuderla prima del limite, dovrò migliorare'.

Vettori, dominio totale ma senza finalizzazione: 'Dovevo chiuderla prima'

Ha 27 anni, viene da Mezzocorona e a suon di vittorie sta conquistando sempre più consensi nel mondo delle MMA targate UFC, la promotion più competitiva a livello mondiale. Marvin Vettori, come suggerisce il soprannome 'The Italian Dream', sta vivendo un sogno: forte del suo quinto successo consecutivo, ottenuto ai danni di Kevin Holland nel main event UFC on ABC a Las Vegas, proietta la propria immagine accanto a quella del campione per l'assalto decisivo alla cintura iridata.

Contro il fighter statunitense si mostra caparbio fin dal primo round, contenendo le sue abilità da striker, spostando quindi il match sul terreno più congeniale all'italiano: la lotta. Avvolgendo l'avversario nelle proprie spire come un serpente con la preda, Vettori controlla pienamente l'andamento della gara, tentando in diverse occasioni la sottomissione che tuttavia non arriverà.

'Sono dispiaciuto per non averla chiusa prima del limite', commenta fuori dall'ottagono un lucidissimo Marvin, contenendo furore ed adrenalina tipici di momenti del genere. Saggia constatazione che non toglie meriti al nostro connazionale, da oggi detentore del record di maggiori take-down realizzati in un singolo incontro, ben 11.

Interessante biglietto da visita in attesa della risposta del campione in carica, Israel Adesanya.

Vettori mira all'oro: 'Voglio Adesanya come prossimo avversario'

Come spesso accade quando si raggiunge un traguardo tanto agognato, la felicità del momento fa subito spazio al nuovo obiettivo da conquistare, che nel caso di Vettori è il titolo mondiale. Tra lui e l'oro, tuttavia, è interposto un ostacolo con un volto ben chiaro nella mente dell'italiano: quello di 'Izzy'. Con la tipica 'call out' a fine incontro, Marvin lancia il guanto di sfida proprio all'attuale campione: 'Voglio Adesanya come prossimo avversario', dicendosi disposto a combattere già ad ottobre. L'eventuale contesa non sarebbe un inedito bensì un remtach, considerato il primo atto andato in scena circa tre anni fa, conclusosi con la controversa vittoria del neozelandese.

Proprio l'esito di tale incontro ha fatto da contorno a diversi alterchi tra i due; ma se da un lato il nostro connazionale si è sempre mostrato propenso a fronteggiarlo nuovamente, 'The Last Stylebender' ha più volte glissato sull'argomento, non prevedendo il nome di Vettori tra i suoi piani. In questo senso saranno decisivi i prossimi giorni per capire le reali intenzioni del campione a riguardo, con la possibilità sempre più concreta di un secondo confronto.