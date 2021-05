Il main event di UFC 262, tenutosi a Houston il 16 maggio, ha delineato il volto del nuovo campione dei pesi leggeri: Charles Oliveira, sconfiggendo per TKO Michael Chandler, raccoglie la pesante eredità di Khabib Nurmagomedov, che aveva 'abdicato' dopo il trionfo ai danni di Gaethje.

Il verdetto è giunto dopo appena 19 secondi dall'inizio del secondo round, eppure è stato tutt'altro che scontato, considerando il knock down subito dallo stesso brasiliano nella prima ripresa. Per 'Charles do Bronx' si tratta del nono successo consecutivo, coronando nel modo migliore una carriera iniziata 11 anni fa nella promotion americana.

Immediata la reazione di McGregor tramite twitter che, complimentandosi con il nuovo campione, rende note le sue ambizioni al titolo. 'Prima batta Poirier, poi venga in Brasile e a quel punto lo butterò giù', replica a tono Oliveira, per nulla intimidito dall'irriverente irlandese.

Oliveira, la nona vittoria vale il titolo: Chandler travolto per TKO

È dunque Charles Oliveira il successore di Khabib Nurmagomedov, che lo scorso ottobre aveva reso vacante il titolo dei pesi leggeri annunciando il proprio ritiro dalle MMA. La notte di UFC 262 ha confermato l'inarrestabile ascesa del brasiliano, suggellando la sua nona vittoria consecutiva con la cintura iridata.

L'incontro ha messo di fronte due stili di combattimento quasi agli antipodi, con il fighter di San Paolo estremamente abile nel bjj (Ju-Jitsu brasiliano), cui faceva da contraltare lo striking particolarmente esplosivo di Chandler.

Quest'ultimo, forgiato dal suo background da wrestler, è riuscito ad arginare i tentativi di sottomissione dell'avversario, accarezzando la vittoria dopo un knock down ai danni di Oliveira, al tramonto del primo round. Episodio che ha evidentemente destato 'Charles do Bronx' dal torpore in cui pareva essere avvolto, assicurandosi il match agli albori della seconda ripresa con un gancio sinistro chirurgico che spiana la strada al TKO finale.

Un trionfo altisonante, figlio di un percorso irto e ripido, costellato da diverse cadute e altrettante risalite. Dall'ultima sconfitta con Paul Felder nel 2017 ha inanellato unicamente successi, mettendo in fila avversari del calibro di Kevin Lee e Tony Ferguson, per poi completare la scalata in modo superlativo contro l'ex campione Bellator, Michael Chandler.

McGregor punta Oliveira, il campione ribatte: 'Lo stenderò in Brasile'

Prevedibile la reazione a caldo di Conor McGregor che, attraverso twitter, si è congratulato con il nuovo detentore della cintura, non nascondendo al contempo i propri piani per la riconquista dell'oro.

Dal canto suo, Oliveira, ha invitato 'Notorious' a preoccuparsi del prossimo avversario, Dustin Poirier, la cui trilogia andrà in scena il 10 luglio in occasione di UFC 264. Ennesimo 'sliding door' nella carriera dell'irlandese che, in caso di vittoria, vedrebbe tornare in auge la possibilità di lottare per il titolo. Infatti, 'Charles do Bronx', si è già reso disponibile per un eventuale incontro, promettendo di 'stenderlo in Brasile', patria dell'attuale campione.