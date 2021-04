Sarà una serata importantissima quella di sabato 10 aprile per il nostro Marvin Vettori, l'atleta italiano più in vista nelle arti marziali miste (MMA). Il lottatore altoatesino sarà impegnato nel main event di UFC on ABC in programma a Las Vegas, dove affronterà lo statunitense Kevin Holland. Inizialmente Vettori avrebbe dovuto affrontare l'inglese Darren Till, ma un infortunio di quest'ultimo ha costretto gli organizzatori a sostituirlo con Holland.

Marvin Vettori: 'The Italian Dream' per continuare la scalata al trono

Il 27enne di Mezzocorona Marvin Vettori arriva a questo importantissimo match con grandi aspettative dopo la bellissima vittoria ottenuta a dicembre contro il quotato svedese Jack Hermansson.

Inserito al sesto posto del ranking dei pesi medi, Vettori avrebbe dovuto affrontare il numero 4 Darren Till per provare a scalare posizioni e guadagnarsi un match titolato. L'infortunio dell'inglese ha leggermente sconvolto i piani del nostro portacolori, che ora si trova Kevin Holland in un match in cui ha tutto da perdere. Lo statunitense è il numero 10 del ranking ed arriva da una sconfitta contro Derek Brunson di sole tre settimane fa per cui, pur partendo favorito, Vettori non dovrebbe ottenere un gran salto in classifica con una eventuale vittoria. In caso di sconfitta le sue ambizioni verrebbero invece ridimensionate, ma combattere è comunque di vitale importanza per "The Italian Dream", sempre disposto a mettersi alla prova contro chiunque.

Vettori è reduce da una striscia di 4 vittorie consecutive che lo hanno portato all'attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di tutto il mondo. Le sue prestazioni nell'ottagono e la sua ultima vittoria contro un osso duro come Hermansson hanno creato intorno a lui molte aspettative. Con un record di 16 vittorie, 4 sconfitte ed 1 pareggio, l'italiano ha ancora tanto da dimostrare ma negli ultimi tempi appare molto migliorato.

L'ultimo a batterlo è stato nientemeno che Israel Adesanya, attuale campione dei medi e vero dominatore della categoria. Un match che, seppur perso, ha dato una grande fiducia nei propri mezzi a Vettori, desideroso di arrivare ad una rivincita quanto prima.

Holland: contro Vettori un azzardo che potrebbe riportarlo in alto

Con un preavviso di soli 10 giorni e con ancora i postumi del match perso contro Derek Brunson, Holland ha impiegato pochissimo ad accettare l'offerta di UFC e risalire nuovamente nell'ottagono contro Vettori.

Pochi mesi fa Holland, risultato positivo al Covid, fu sostituito proprio da Marvin Vettori nel match contro Hermansson. L'italiano avrebbe dovuto affrontare Souza una settimana dopo ma ha voluto rischiare accettando la sfida poi vinta con lo svedese. Ad Holland toccò invece sostituire Vettori nel match contro Souza, vinto in modo perentorio per ko. Ora i due, causa infortunio altrui, si trovano finalmente di fronte in un match che influirà moltissimo sul futuro dei due. Per Vettori una vittoria significherebbe un match contro atleti ben più quotati e l'opportunità di lottare per il titolo, per Holland potrebbe significare il ritorno in carreggiata dopo l'inaspettata sconfitta con Brunson.

Il programma di UFC on ABC: non solo Vettori vs Holland

Se Marvin Vettori vs Kevin Holland è il main event di UFC on ABC di sabato 10 aprile, non mancano i consueti match di contorno prima del piatto principale. La main card dell'evento prevede infatti altri cinque match prima dell'incontro tanto atteso da noi italiani. Ad aprire le ostilità nella card principale saranno i pesi welter Mike Perry e Daniel Rodriguez, poi sarà la volta della sfida al femminile tra i pesi paglia Nina Ansaroff e Mackenzie Dern. Successivamente ci saranno due sfide tra pesi medi: Sam Alvey vs Julian Marquez e Kyle Daukaus vs Aliashkab Khizriev. L'ultimo match prima del main event è invece la sfida tra i pesi piuma Arnold Allen e Sodiq Yusuff.

La main card di UFC on ABC: Vettori vs Holland sarà trasmessa in Italia in diretta streaming su DAZN, a partire dalle 21:00. Il match di Marvin Vettori, ultimo in programma, dovrebbe avere inizio intorno alle 22:30.